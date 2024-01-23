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Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль" - РИА Новости, 23.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:48 23.01.2024 (обновлено: 16:49 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/fermer-1923025850.html
Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль"
Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль" - РИА Новости, 23.01.2024
Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль"
Производитель молочной продукции из Ханты-Мансийского автономного округа получил сертификат соответствия "Роскачество – Халяль", сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:48
2024-01-23T16:49
ханты-мансийский автономный округ
экономика
кондинский район
ханты-мансийский автономный округ
урай
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Производитель молочной продукции из Ханты-Мансийского автономного округа получил сертификат соответствия "Роскачество – Халяль", сообщает Фонд развития Югры. "Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ, Кондинский район) Федор Чурилович получил сертификат соответствия Системы добровольной сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" по восьми наименованиям молочной продукции. В их числе - молоко, кефир, сметана, творог, масло, йогурт, ряженка, снежок", - говорится в сообщении. Уточняется, что хозяйство осуществляет деятельность по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока и молочных продуктов с 2010 года. По состоянию на 1 января 2024 года, поголовье крупного рогатого скота на фермерстве составляет 768 голов, все поголовье содержится в четырех животноводческих фермах, одна из которых является высокотехнологическим роботизированным комплексом. В общей сложности на собственном молочном заводе КФХ в сутки перерабатывается более 4,5 тонны молока. По информации фонда, молочная продукция хозяйства поставляется в школы, детские сады, больницы Кондинского района и города Урая, а также продается в сети собственных магазинов. Как отметили в пресс-службе, в 2023 году Фонд развития Югры предоставил КФХ льготный заем на срок 1 год на сумму 5 миллионов рублей для пополнения оборотного капитала на приобретение комбикормов для поголовья скота компании, что позволило увеличить годовую выручку почти на 10%.
https://ria.ru/20240118/yugra-1922210525.html
кондинский район
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экономика, кондинский район, ханты-мансийский автономный округ, урай
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Урай

Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСев овса на территории фермерского хозяйства
Сев овса на территории фермерского хозяйства - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сев овса на территории фермерского хозяйства. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Производитель молочной продукции из Ханты-Мансийского автономного округа получил сертификат соответствия "Роскачество – Халяль", сообщает Фонд развития Югры.
«
"Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ, Кондинский район) Федор Чурилович получил сертификат соответствия Системы добровольной сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" по восьми наименованиям молочной продукции. В их числе - молоко, кефир, сметана, творог, масло, йогурт, ряженка, снежок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хозяйство осуществляет деятельность по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока и молочных продуктов с 2010 года. По состоянию на 1 января 2024 года, поголовье крупного рогатого скота на фермерстве составляет 768 голов, все поголовье содержится в четырех животноводческих фермах, одна из которых является высокотехнологическим роботизированным комплексом. В общей сложности на собственном молочном заводе КФХ в сутки перерабатывается более 4,5 тонны молока. По информации фонда, молочная продукция хозяйства поставляется в школы, детские сады, больницы Кондинского района и города Урая, а также продается в сети собственных магазинов.
Как отметили в пресс-службе, в 2023 году Фонд развития Югры предоставил КФХ льготный заем на срок 1 год на сумму 5 миллионов рублей для пополнения оборотного капитала на приобретение комбикормов для поголовья скота компании, что позволило увеличить годовую выручку почти на 10%.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаКондинский районХанты-Мансийский автономный округУрай
 
 
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