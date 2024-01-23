https://ria.ru/20240123/fermer-1923025850.html

Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль"

Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль" - РИА Новости, 23.01.2024

Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль"

Производитель молочной продукции из Ханты-Мансийского автономного округа получил сертификат соответствия "Роскачество – Халяль", сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:48

2024-01-23T16:48

2024-01-23T16:49

ханты-мансийский автономный округ

экономика

кондинский район

ханты-мансийский автономный округ

урай

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Производитель молочной продукции из Ханты-Мансийского автономного округа получил сертификат соответствия "Роскачество – Халяль", сообщает Фонд развития Югры. "Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ, Кондинский район) Федор Чурилович получил сертификат соответствия Системы добровольной сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" по восьми наименованиям молочной продукции. В их числе - молоко, кефир, сметана, творог, масло, йогурт, ряженка, снежок", - говорится в сообщении. Уточняется, что хозяйство осуществляет деятельность по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока и молочных продуктов с 2010 года. По состоянию на 1 января 2024 года, поголовье крупного рогатого скота на фермерстве составляет 768 голов, все поголовье содержится в четырех животноводческих фермах, одна из которых является высокотехнологическим роботизированным комплексом. В общей сложности на собственном молочном заводе КФХ в сутки перерабатывается более 4,5 тонны молока. По информации фонда, молочная продукция хозяйства поставляется в школы, детские сады, больницы Кондинского района и города Урая, а также продается в сети собственных магазинов. Как отметили в пресс-службе, в 2023 году Фонд развития Югры предоставил КФХ льготный заем на срок 1 год на сумму 5 миллионов рублей для пополнения оборотного капитала на приобретение комбикормов для поголовья скота компании, что позволило увеличить годовую выручку почти на 10%.

https://ria.ru/20240118/yugra-1922210525.html

кондинский район

ханты-мансийский автономный округ

урай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, кондинский район, ханты-мансийский автономный округ, урай