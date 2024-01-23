Фермер из Югры получил сертификат "Роскачество — Халяль"
Сев овса на территории фермерского хозяйства. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Производитель молочной продукции из Ханты-Мансийского автономного округа получил сертификат соответствия "Роскачество – Халяль", сообщает Фонд развития Югры.
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"Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ, Кондинский район) Федор Чурилович получил сертификат соответствия Системы добровольной сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" по восьми наименованиям молочной продукции. В их числе - молоко, кефир, сметана, творог, масло, йогурт, ряженка, снежок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хозяйство осуществляет деятельность по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока и молочных продуктов с 2010 года. По состоянию на 1 января 2024 года, поголовье крупного рогатого скота на фермерстве составляет 768 голов, все поголовье содержится в четырех животноводческих фермах, одна из которых является высокотехнологическим роботизированным комплексом. В общей сложности на собственном молочном заводе КФХ в сутки перерабатывается более 4,5 тонны молока. По информации фонда, молочная продукция хозяйства поставляется в школы, детские сады, больницы Кондинского района и города Урая, а также продается в сети собственных магазинов.
Как отметили в пресс-службе, в 2023 году Фонд развития Югры предоставил КФХ льготный заем на срок 1 год на сумму 5 миллионов рублей для пополнения оборотного капитала на приобретение комбикормов для поголовья скота компании, что позволило увеличить годовую выручку почти на 10%.