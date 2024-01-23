https://ria.ru/20240123/estoniya-1922904108.html

Оппозиция в Эстонии потребовала закрыть русскоязычные сайты министерств

Оппозиция в Эстонии потребовала закрыть русскоязычные сайты министерств - РИА Новости, 23.01.2024

Оппозиция в Эстонии потребовала закрыть русскоязычные сайты министерств

Парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) требует закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:47

2024-01-23T10:47

2024-01-23T10:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) требует закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и подведомственных им учреждений, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR. "Фракция EKRE передала в парламентское производство проект решения, согласно которому парламент должен обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений", - говорится в сообщении. По словам депутата от названной фракции Яака Валге, в Эстонии русскоязычные сайты в настоящее время имеют все 11 министерств правительства республики и более половины других подведомственных учреждений. "Правительство будет обязано ликвидировать эти русскоязычные сайты", - заявил ERR депутат. По его данным, русскоязычных версий официальных сайтов нет ни у правительств Латвии и Литвы, ни у министерств этих стран, а Эстония - единственная страна ЕС, которая сохранила такую практику. "Кроме Эстонии, в число европейских стран, имеющих русскоязычные версии таких сайтов, входят лишь Молдавия, Армения и Белоруссия. Это позиционирует нас частью культурного и политического пространства СНГ. EKRE хочет положить конец этой ситуации", - подчеркнул Валге.

https://ria.ru/20240123/estoniya-1922872960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстония, латвия, литва, евросоюз, снг