https://ria.ru/20240123/estoniya-1922872960.html

"Русский" батальон всполошил Эстонию

"Русский" батальон всполошил Эстонию - РИА Новости, 23.01.2024

"Русский" батальон всполошил Эстонию

Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался в интервью газете Sakala на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T04:11

2024-01-23T04:11

2024-01-23T04:16

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался в интервью газете Sakala на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов.По словам генерала, предоставленная возможность новобранцам выбирать место службы привела к "проблемам"."Конечно, солдаты из (восточных городов Эстонии – ред.) Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев", - заявил Пальм.Он сообщил, что солдаты, чьим языком общения "не является эстонский", теперь приезжают в этот батальон в основном из Таллина. Генерал добавил, что с не владеющими эстонским языком солдатами "по-русски не говорят".Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.

https://ria.ru/20240116/putin-1921700513.html

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в мире, эстония, нарва, таллин, кайя каллас, оон