"Русский" батальон всполошил Эстонию
Эстонского генерала обеспокоило число русскоязычных солдат в Вируском батальоне
© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался в интервью газете Sakala на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов.
По словам генерала, предоставленная возможность новобранцам выбирать место службы привела к "проблемам".
"Конечно, солдаты из (восточных городов Эстонии – ред.) Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев", - заявил Пальм.
Он сообщил, что солдаты, чьим языком общения "не является эстонский", теперь приезжают в этот батальон в основном из Таллина. Генерал добавил, что с не владеющими эстонским языком солдатами "по-русски не говорят".
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.