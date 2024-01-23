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"Русский" батальон всполошил Эстонию - РИА Новости, 23.01.2024
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04:11 23.01.2024 (обновлено: 04:16 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/estoniya-1922872960.html
"Русский" батальон всполошил Эстонию
"Русский" батальон всполошил Эстонию - РИА Новости, 23.01.2024
"Русский" батальон всполошил Эстонию
Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался в интервью газете Sakala на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:11
2024-01-23T04:16
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался в интервью газете Sakala на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов.По словам генерала, предоставленная возможность новобранцам выбирать место службы привела к "проблемам"."Конечно, солдаты из (восточных городов Эстонии – ред.) Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев", - заявил Пальм.Он сообщил, что солдаты, чьим языком общения "не является эстонский", теперь приезжают в этот батальон в основном из Таллина. Генерал добавил, что с не владеющими эстонским языком солдатами "по-русски не говорят".Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.
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в мире, эстония, нарва, таллин, кайя каллас, оон
В мире, Эстония, Нарва, Таллин, Кайя Каллас, ООН
"Русский" батальон всполошил Эстонию

Эстонского генерала обеспокоило число русскоязычных солдат в Вируском батальоне

© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался в интервью газете Sakala на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов.
По словам генерала, предоставленная возможность новобранцам выбирать место службы привела к "проблемам".
"Конечно, солдаты из (восточных городов Эстонии – ред.) Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев", - заявил Пальм.
Он сообщил, что солдаты, чьим языком общения "не является эстонский", теперь приезжают в этот батальон в основном из Таллина. Генерал добавил, что с не владеющими эстонским языком солдатами "по-русски не говорят".
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.
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В миреЭстонияНарваТаллинКайя КалласООН
 
 
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