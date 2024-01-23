https://ria.ru/20240123/energetiki-1922988691.html
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 23.01.2024
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Группа депутатов из разных фракций внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий розничную продажу в России безалкогольных тонизирующих, в том числе... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:16
2024-01-23T15:16
2024-01-23T15:16
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группа депутатов из разных фракций внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий розничную продажу в России безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков, следует из базы данных нижней палаты парламента. Предлагается запретить продавать такие напитки несовершеннолетним, а также в потребительской таре объемом более 0,5 литра. Юридические лица, в также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ. В пояснительной записке сказано, что в Госдуму поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами ввести на федеральном уровне запрет на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. В 65 субъектах РФ уже приняты законы, устанавливающие ограничения на розничную продажу таких напитков, в том числе несовершеннолетним. Разработчики обращают внимание, что молодежь приобретает и потребляет эти напитки "в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе". Регулярное потребление таких напитков формирует у молодых людей зависимость, а также может вызвать обострение нервных и психических заболеваний, отмечают они. А ограничение максимального объема тары безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в 0,5 литра соответствует текущим условиям рынка, в том числе представлению самих производителей о максимально возможном объеме тары, говорится в пояснительной записке. Компании, входящие в Союз производителей соков, воды и напитков, с 2020 года добровольно решили не выпускать соответствующие напитки в таре больше, чем 0,5 литра. А по информации Алюминиевой ассоциации, доля алюминиевой банки в сегменте энергетических напитков составляет более 70%. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Этот срок предлагается в связи с тем, что разрабатываются изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, связанные с введением административной ответственности за розничную продажу соответствующих напитков несовершеннолетним.
https://ria.ru/20240105/podrostok-1919799161.html
https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Депутаты внесли в Госдуму проект, ограничивающий продажу энергетических напитков
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Группа депутатов из разных фракций внесла в Госдуму законопроект
, ограничивающий розничную продажу в России безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков, следует из базы данных нижней палаты парламента. Предлагается запретить продавать такие напитки несовершеннолетним, а также в потребительской таре объемом более 0,5 литра.
Юридические лица, в также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.
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В пояснительной записке сказано, что в Госдуму
поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами ввести на федеральном уровне запрет на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. В 65 субъектах РФ уже приняты законы, устанавливающие ограничения на розничную продажу таких напитков, в том числе несовершеннолетним.
Разработчики обращают внимание, что молодежь приобретает и потребляет эти напитки "в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе". Регулярное потребление таких напитков формирует у молодых людей зависимость, а также может вызвать обострение нервных и психических заболеваний, отмечают они.
А ограничение максимального объема тары безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в 0,5 литра соответствует текущим условиям рынка, в том числе представлению самих производителей о максимально возможном объеме тары, говорится в пояснительной записке. Компании, входящие в Союз производителей соков, воды и напитков, с 2020 года добровольно решили не выпускать соответствующие напитки в таре больше, чем 0,5 литра. А по информации Алюминиевой ассоциации, доля алюминиевой банки в сегменте энергетических напитков составляет более 70%.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Этот срок предлагается в связи с тем, что разрабатываются изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, связанные с введением административной ответственности за розничную продажу соответствующих напитков несовершеннолетним.
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