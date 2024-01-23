https://ria.ru/20240123/eksport-1922873097.html
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза - РИА Новости, 23.01.2024
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза
Российский экспорт в Кувейт в третьем квартале прошлого года подскочил почти вчетверо по сравнению со вторым - до 5,53 миллиона динаров или 1,6 миллиарда рублей РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:12
2024-01-23T04:12
2024-01-23T04:12
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспорт в Кувейт в третьем квартале прошлого года подскочил почти вчетверо по сравнению со вторым - до 5,53 миллиона динаров или 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу. По темпам роста этого показателя наша страна вошла в число наиболее активных поставщиков товаров, оказавшись на 14-м месте, подсчитало РИА Новости, проанализировав открытые статистические данные. В целом пока РФ занимает относительно небольшое место как в экспорте, так и импорте Кувейта, пояснил РИА Новости директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его словам, основное место в российском экспорте в Кувейт занимает продукция металлургии, а также сельскохозяйственная продукция, в частности зерновые. "В то же время можно говорить о существовании потенциала расширения взаимной торговли, как в отношении объемов, так и номенклатуры товаров. В частности, перспективным направлением экспорта РФ могут быть товары, импорт которых Кувейт активно расширяет: в первую очередь металлургическая продукция, продовольственные товары, а также и некоторые виды машиностроительной продукции", - отмечает эксперт. А сам Кувейт, по мнению Данильцева, может быть поставщиком в Россию химической продукции, продукции транспортного машиностроения и автомобильной отрасли. Как показывает торговая статистика, которую проанализировало агентство, поставки товаров из Кувейта в Россию, пускай и скромные, так же заметно растут: наша страна оказалась сразу на пятом месте по темпам роста поставок из арабского эмирата в третьем квартале по сравнению со вторым. Объем поставок вырос в 6,5 раза до 169 тысяч динаров или 49,13 миллиона рублей.
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кувейт, россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Кувейт, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза
Экспорт России в Кувейт в третьем квартале 2023 года вырос почти в четыре раза
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспорт в Кувейт в третьем квартале прошлого года подскочил почти вчетверо по сравнению со вторым - до 5,53 миллиона динаров или 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу. По темпам роста этого показателя наша страна вошла в число наиболее активных поставщиков товаров, оказавшись на 14-м месте, подсчитало РИА Новости, проанализировав открытые статистические данные.
В целом пока РФ
занимает относительно небольшое место как в экспорте, так и импорте Кувейта, пояснил РИА Новости директор Института торговой политики НИУ ВШЭ
Александр Данильцев. По его словам, основное место в российском экспорте в Кувейт занимает продукция металлургии, а также сельскохозяйственная продукция, в частности зерновые.
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"В то же время можно говорить о существовании потенциала расширения взаимной торговли, как в отношении объемов, так и номенклатуры товаров. В частности, перспективным направлением экспорта РФ могут быть товары, импорт которых Кувейт активно расширяет: в первую очередь металлургическая продукция, продовольственные товары, а также и некоторые виды машиностроительной продукции", - отмечает эксперт.
А сам Кувейт, по мнению Данильцева, может быть поставщиком в Россию химической продукции, продукции транспортного машиностроения и автомобильной отрасли.
Как показывает торговая статистика, которую проанализировало агентство, поставки товаров из Кувейта в Россию, пускай и скромные, так же заметно растут: наша страна оказалась сразу на пятом месте по темпам роста поставок из арабского эмирата в третьем квартале по сравнению со вторым. Объем поставок вырос в 6,5 раза до 169 тысяч динаров или 49,13 миллиона рублей.
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