Рейтинг@Mail.ru
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/eksport-1922873097.html
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза - РИА Новости, 23.01.2024
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза
Российский экспорт в Кувейт в третьем квартале прошлого года подскочил почти вчетверо по сравнению со вторым - до 5,53 миллиона динаров или 1,6 миллиарда рублей РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:12
2024-01-23T04:12
кувейт
россия
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119065/12/1190651259_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_593938768fbdc1b03c19bd4c84f9aa0f.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспорт в Кувейт в третьем квартале прошлого года подскочил почти вчетверо по сравнению со вторым - до 5,53 миллиона динаров или 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу. По темпам роста этого показателя наша страна вошла в число наиболее активных поставщиков товаров, оказавшись на 14-м месте, подсчитало РИА Новости, проанализировав открытые статистические данные. В целом пока РФ занимает относительно небольшое место как в экспорте, так и импорте Кувейта, пояснил РИА Новости директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его словам, основное место в российском экспорте в Кувейт занимает продукция металлургии, а также сельскохозяйственная продукция, в частности зерновые. "В то же время можно говорить о существовании потенциала расширения взаимной торговли, как в отношении объемов, так и номенклатуры товаров. В частности, перспективным направлением экспорта РФ могут быть товары, импорт которых Кувейт активно расширяет: в первую очередь металлургическая продукция, продовольственные товары, а также и некоторые виды машиностроительной продукции", - отмечает эксперт. А сам Кувейт, по мнению Данильцева, может быть поставщиком в Россию химической продукции, продукции транспортного машиностроения и автомобильной отрасли. Как показывает торговая статистика, которую проанализировало агентство, поставки товаров из Кувейта в Россию, пускай и скромные, так же заметно растут: наша страна оказалась сразу на пятом месте по темпам роста поставок из арабского эмирата в третьем квартале по сравнению со вторым. Объем поставок вырос в 6,5 раза до 169 тысяч динаров или 49,13 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922728034.html
https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html
кувейт
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119065/12/1190651259_132:0:1869:1303_1920x0_80_0_0_14cdd7de7df7082c2d00b7bf12ebe753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кувейт, россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Кувейт, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Российский экспорт в Кувейт подскочил почти в четыре раза

Экспорт России в Кувейт в третьем квартале 2023 года вырос почти в четыре раза

© Flickr / Turki Al-FassamФлаг Кувейта
Флаг Кувейта - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Flickr / Turki Al-Fassam
Флаг Кувейта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспорт в Кувейт в третьем квартале прошлого года подскочил почти вчетверо по сравнению со вторым - до 5,53 миллиона динаров или 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу. По темпам роста этого показателя наша страна вошла в число наиболее активных поставщиков товаров, оказавшись на 14-м месте, подсчитало РИА Новости, проанализировав открытые статистические данные.
В целом пока РФ занимает относительно небольшое место как в экспорте, так и импорте Кувейта, пояснил РИА Новости директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его словам, основное место в российском экспорте в Кувейт занимает продукция металлургии, а также сельскохозяйственная продукция, в частности зерновые.
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Литва призвала ЕС расширить запрет на транзит экспорта через Россию
22 января, 11:34
"В то же время можно говорить о существовании потенциала расширения взаимной торговли, как в отношении объемов, так и номенклатуры товаров. В частности, перспективным направлением экспорта РФ могут быть товары, импорт которых Кувейт активно расширяет: в первую очередь металлургическая продукция, продовольственные товары, а также и некоторые виды машиностроительной продукции", - отмечает эксперт.
А сам Кувейт, по мнению Данильцева, может быть поставщиком в Россию химической продукции, продукции транспортного машиностроения и автомобильной отрасли.
Как показывает торговая статистика, которую проанализировало агентство, поставки товаров из Кувейта в Россию, пускай и скромные, так же заметно растут: наша страна оказалась сразу на пятом месте по темпам роста поставок из арабского эмирата в третьем квартале по сравнению со вторым. Объем поставок вырос в 6,5 раза до 169 тысяч динаров или 49,13 миллиона рублей.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Турцию на $1,8 млрд в 2023 году
17 января, 14:24
 
КувейтРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала