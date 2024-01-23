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Курс доллара снизился до 87,75 рубля
Курс доллара снизился до 87,75 рубля - РИА Новости, 23.01.2024
Курс доллара снизился до 87,75 рубля
Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта опускается до 87,75 рубля, китайская растет до 12,21 рубля, следует РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:18
2024-01-23T07:18
2024-01-23T07:18
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московская биржа
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта опускается до 87,75 рубля, китайская растет до 12,21 рубля, следует из данных Московской биржи. По евро сделок пока не было. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.01 мск снижается на 5 копеек - до 87,75 рубля, юаня - поднимается на 2 копейки, до 12,21 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара снизился до 87,75 рубля
Курс доллара на Московской бирже утром снизился до 87,75 рубля
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта опускается до 87,75 рубля, китайская растет до 12,21 рубля, следует из данных Московской биржи. По евро сделок пока не было.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.01 мск снижается на 5 копеек - до 87,75 рубля, юаня - поднимается на 2 копейки, до 12,21 рубля.