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Курс доллара снизился до 87,75 рубля

Курс доллара снизился до 87,75 рубля - РИА Новости, 23.01.2024

Курс доллара снизился до 87,75 рубля

Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта опускается до 87,75 рубля, китайская растет до 12,21 рубля, следует РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:18

2024-01-23T07:18

2024-01-23T07:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта опускается до 87,75 рубля, китайская растет до 12,21 рубля, следует из данных Московской биржи. По евро сделок пока не было. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.01 мск снижается на 5 копеек - до 87,75 рубля, юаня - поднимается на 2 копейки, до 12,21 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика