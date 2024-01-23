https://ria.ru/20240123/desant-1922872831.html

Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ

Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ

Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T04:08

2024-01-23T04:08

2024-01-23T04:08

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херсонская область

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что после запуска "Ланцета" оператор разведывательного беспилотника Zala определил приоритетную для уничтожения цель – бронеавтомобиль Kirpi. "Профессионально управляя "Ланцетом", оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя", - рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240123/tankisty-1922870597.html

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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире