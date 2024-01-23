https://ria.ru/20240123/desant-1922872831.html
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ
Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:08
2024-01-23T04:08
2024-01-23T04:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3177fe24dcd98ff2d5697d193734a0c3.jpg
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что после запуска "Ланцета" оператор разведывательного беспилотника Zala определил приоритетную для уничтожения цель – бронеавтомобиль Kirpi. "Профессионально управляя "Ланцетом", оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240123/tankisty-1922870597.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_dd6fbcb3ec09244a0972f180ab1fb5d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ
Бойцы ВДВ "Ланцетом" уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что после запуска "Ланцета" оператор разведывательного беспилотника Zala определил приоритетную для уничтожения цель – бронеавтомобиль Kirpi.
"Профессионально управляя "Ланцетом", оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя", - рассказали в оборонном ведомстве.
Танкисты уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ