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Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/desant-1922872831.html
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ
Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:08
2024-01-23T04:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что после запуска "Ланцета" оператор разведывательного беспилотника Zala определил приоритетную для уничтожения цель – бронеавтомобиль Kirpi. "Профессионально управляя "Ланцетом", оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240123/tankisty-1922870597.html
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире
Десантники уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ

Бойцы ВДВ "Ланцетом" уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что после запуска "Ланцета" оператор разведывательного беспилотника Zala определил приоритетную для уничтожения цель – бронеавтомобиль Kirpi.
"Профессионально управляя "Ланцетом", оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уничтожение укреплений и блиндажей ВСУ на купянском направлении - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 03:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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