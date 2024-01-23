https://ria.ru/20240123/defitsit-1922970743.html

Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах

Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах - РИА Новости, 23.01.2024

Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах

Сильная метель и ограничение движения транспорта на федеральных и республиканских дорогах в Чувашии привели к дефициту некоторых продуктов в магазинах, однако... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:21

2024-01-23T14:21

2024-01-23T14:21

чувашская республика (чувашия)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Сильная метель и ограничение движения транспорта на федеральных и республиканских дорогах в Чувашии привели к дефициту некоторых продуктов в магазинах, однако ситуация уже исправляется, заявил в телеграм-канале заместитель председателя кабинета министров Чувашии, министр экономического развития республики Дмитрий Краснов. Ранее жители Чувашии жаловались в соцсетях на отсутствие отдельных продуктов в некоторых магазинах республики. Видео с полупустыми полками разместил в своем Telegram-канале зампред правительства Чувашии. "Вижу, что в личные сообщения поступают вопросы о пустеющих полках в ряде магазинов. Действительно, в ряде торговых точек мы видим перебои с поставками продуктов питания. При этом основные продукты – молоко, яйца, хлеб, курица, рыба, охлаждённая либо замороженная, в наличии. Из-за затяжной непогоды и мощнейших снегопадов сложилась непростая ситуация с логистикой товаров. Временно были закрыты федеральные трассы на территории нашей республики и соседних регионов, а это значит, что фуры просто стоят в пробках", - написал Краснов. Он пояснил, что большинство товаров крупные торговые сети завозят в распределительные центры, работающие на территории Поволжья, а уже оттуда автотранспортом товары поступают на прилавки в другие регионы, например, в Чувашию. Местным товаропроизводителям проще довозить свою продукцию до магазинов республики, но непогода также сказалась на их графике. "Минэкономразвития и я лично постоянно мониторим ситуацию, мы на связи с торговыми сетями. Прогноз погоды пока благоприятный. Знаю, что коллеги, отвечающие за уборку дорог и автотрасс, работают в круглосуточном режиме. Ситуация уже начала стабилизироваться", - подчеркнул зампред правительства Чувашии. Он также заявил, что "каждый случай задержки поставок, не связанный с аномальными погодными условиями, будет решаться во взаимодействии с региональными руководителями торговых сетей". Сильные снегопады сковали движение на трассах в Чувашии на прошлой неделе. В частности, с 19 по 21 января вводилось ограничение движения для грузовиков на трассе М-7. Из-за погодных условий с 19 января в республике ввели режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html

https://ria.ru/20240123/samolety-1922862877.html

чувашская республика (чувашия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чувашская республика (чувашия), общество