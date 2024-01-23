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Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах - РИА Новости, 23.01.2024
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14:21 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/defitsit-1922970743.html
Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах
Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах - РИА Новости, 23.01.2024
Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах
Сильная метель и ограничение движения транспорта на федеральных и республиканских дорогах в Чувашии привели к дефициту некоторых продуктов в магазинах, однако... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:21
2024-01-23T14:21
чувашская республика (чувашия)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Сильная метель и ограничение движения транспорта на федеральных и республиканских дорогах в Чувашии привели к дефициту некоторых продуктов в магазинах, однако ситуация уже исправляется, заявил в телеграм-канале заместитель председателя кабинета министров Чувашии, министр экономического развития республики Дмитрий Краснов. Ранее жители Чувашии жаловались в соцсетях на отсутствие отдельных продуктов в некоторых магазинах республики. Видео с полупустыми полками разместил в своем Telegram-канале зампред правительства Чувашии. "Вижу, что в личные сообщения поступают вопросы о пустеющих полках в ряде магазинов. Действительно, в ряде торговых точек мы видим перебои с поставками продуктов питания. При этом основные продукты – молоко, яйца, хлеб, курица, рыба, охлаждённая либо замороженная, в наличии. Из-за затяжной непогоды и мощнейших снегопадов сложилась непростая ситуация с логистикой товаров. Временно были закрыты федеральные трассы на территории нашей республики и соседних регионов, а это значит, что фуры просто стоят в пробках", - написал Краснов. Он пояснил, что большинство товаров крупные торговые сети завозят в распределительные центры, работающие на территории Поволжья, а уже оттуда автотранспортом товары поступают на прилавки в другие регионы, например, в Чувашию. Местным товаропроизводителям проще довозить свою продукцию до магазинов республики, но непогода также сказалась на их графике. "Минэкономразвития и я лично постоянно мониторим ситуацию, мы на связи с торговыми сетями. Прогноз погоды пока благоприятный. Знаю, что коллеги, отвечающие за уборку дорог и автотрасс, работают в круглосуточном режиме. Ситуация уже начала стабилизироваться", - подчеркнул зампред правительства Чувашии. Он также заявил, что "каждый случай задержки поставок, не связанный с аномальными погодными условиями, будет решаться во взаимодействии с региональными руководителями торговых сетей". Сильные снегопады сковали движение на трассах в Чувашии на прошлой неделе. В частности, с 19 по 21 января вводилось ограничение движения для грузовиков на трассе М-7. Из-за погодных условий с 19 января в республике ввели режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html
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чувашская республика (чувашия), общество
Чувашская Республика (Чувашия), Общество
Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах

Власти Чувашии: дефицит некоторых продуктов вызван застрявшими в непогоду фурами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПустые полки в магазине
Пустые полки в магазине - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пустые полки в магазине. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Сильная метель и ограничение движения транспорта на федеральных и республиканских дорогах в Чувашии привели к дефициту некоторых продуктов в магазинах, однако ситуация уже исправляется, заявил в телеграм-канале заместитель председателя кабинета министров Чувашии, министр экономического развития республики Дмитрий Краснов.
Ранее жители Чувашии жаловались в соцсетях на отсутствие отдельных продуктов в некоторых магазинах республики. Видео с полупустыми полками разместил в своем Telegram-канале зампред правительства Чувашии.
"Вижу, что в личные сообщения поступают вопросы о пустеющих полках в ряде магазинов. Действительно, в ряде торговых точек мы видим перебои с поставками продуктов питания. При этом основные продукты – молоко, яйца, хлеб, курица, рыба, охлаждённая либо замороженная, в наличии. Из-за затяжной непогоды и мощнейших снегопадов сложилась непростая ситуация с логистикой товаров. Временно были закрыты федеральные трассы на территории нашей республики и соседних регионов, а это значит, что фуры просто стоят в пробках", - написал Краснов.
Он пояснил, что большинство товаров крупные торговые сети завозят в распределительные центры, работающие на территории Поволжья, а уже оттуда автотранспортом товары поступают на прилавки в другие регионы, например, в Чувашию. Местным товаропроизводителям проще довозить свою продукцию до магазинов республики, но непогода также сказалась на их графике.
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"Минэкономразвития и я лично постоянно мониторим ситуацию, мы на связи с торговыми сетями. Прогноз погоды пока благоприятный. Знаю, что коллеги, отвечающие за уборку дорог и автотрасс, работают в круглосуточном режиме. Ситуация уже начала стабилизироваться", - подчеркнул зампред правительства Чувашии.
Он также заявил, что "каждый случай задержки поставок, не связанный с аномальными погодными условиями, будет решаться во взаимодействии с региональными руководителями торговых сетей".
Сильные снегопады сковали движение на трассах в Чувашии на прошлой неделе. В частности, с 19 по 21 января вводилось ограничение движения для грузовиков на трассе М-7. Из-за погодных условий с 19 января в республике ввели режим повышенной готовности.
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