https://ria.ru/20240123/davankov-1923059962.html
Даванков подготовил проект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ
Даванков подготовил проект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ - РИА Новости, 23.01.2024
Даванков подготовил проект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ
Вице-спикер ГД, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков разработал и направил на отзыв правительства законопроект о замене... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:38
2024-01-23T18:38
2024-01-23T18:38
владислав даванков
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков разработал и направил на отзыв правительства законопроект о замене административных штрафов за некачественную работу управляющих компаний на снижение коммунальных платежей для жильцов, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается заменить административное наказание в виде административных штрафов за правонарушения, предусмотренные для управляющих компаний, на обязательство управляющих компаний осуществлять перерасчет расходов граждан и организаций за содержание жилого помещения на оплату коммунальных ресурсов в сторону их понижения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В проекте закона уточняется, что компенсация будет предоставляться, если управляющая компания не выполняет должным образом работы по содержанию и ремонту дома, не ремонтирует текущую кровлю, не вывозит мусор, если у граждан отключили свет, воду, отопление на период, превышающий сроки, установленные законодательством, а также в случае, когда управляющая компания не поддерживает благоприятные и безопасные условия проживания в этом доме и ненадлежащим образом содержится общее имущество дома. "Управляющие компании платят штрафы в бюджет, и эти деньги расходуются непрозрачно. Правильнее направлять эти деньги людям, которые страдают от безответственных коммунальщиков. Я предлагаю вместо уплаты штрафов снижать жильцам плату за коммунальные услуги – пропорционально числу жителей дома и размеру штрафа. Это мотивирует людей внимательнее следить за управляющими компаниями, а сами УК – работать лучше", – заключил Даванков.
https://ria.ru/20240118/davankov-1922207228.html
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владислав даванков, общество
Владислав Даванков, Общество
Даванков подготовил проект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ
Даванков разработал проект о замене штрафов за плохую работу УК на скидки ЖКХ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков разработал и направил на отзыв правительства законопроект о замене административных штрафов за некачественную работу управляющих компаний на снижение коммунальных платежей для жильцов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается заменить административное наказание в виде административных штрафов за правонарушения, предусмотренные для управляющих компаний, на обязательство управляющих компаний осуществлять перерасчет расходов граждан и организаций за содержание жилого помещения на оплату коммунальных ресурсов в сторону их понижения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В проекте закона уточняется, что компенсация будет предоставляться, если управляющая компания не выполняет должным образом работы по содержанию и ремонту дома, не ремонтирует текущую кровлю, не вывозит мусор, если у граждан отключили свет, воду, отопление на период, превышающий сроки, установленные законодательством, а также в случае, когда управляющая компания не поддерживает благоприятные и безопасные условия проживания в этом доме и ненадлежащим образом содержится общее имущество дома.
"Управляющие компании платят штрафы в бюджет, и эти деньги расходуются непрозрачно. Правильнее направлять эти деньги людям, которые страдают от безответственных коммунальщиков. Я предлагаю вместо уплаты штрафов снижать жильцам плату за коммунальные услуги – пропорционально числу жителей дома и размеру штрафа. Это мотивирует людей внимательнее следить за управляющими компаниями, а сами УК – работать лучше", – заключил Даванков.
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