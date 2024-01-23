https://ria.ru/20240123/davankov-1923059962.html

Даванков подготовил проект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ

Даванков подготовил проект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ - РИА Новости, 23.01.2024

Даванков подготовил проект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ

Вице-спикер ГД, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков разработал и направил на отзыв правительства законопроект о замене... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:38

2024-01-23T18:38

2024-01-23T18:38

владислав даванков

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков разработал и направил на отзыв правительства законопроект о замене административных штрафов за некачественную работу управляющих компаний на снижение коммунальных платежей для жильцов, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается заменить административное наказание в виде административных штрафов за правонарушения, предусмотренные для управляющих компаний, на обязательство управляющих компаний осуществлять перерасчет расходов граждан и организаций за содержание жилого помещения на оплату коммунальных ресурсов в сторону их понижения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В проекте закона уточняется, что компенсация будет предоставляться, если управляющая компания не выполняет должным образом работы по содержанию и ремонту дома, не ремонтирует текущую кровлю, не вывозит мусор, если у граждан отключили свет, воду, отопление на период, превышающий сроки, установленные законодательством, а также в случае, когда управляющая компания не поддерживает благоприятные и безопасные условия проживания в этом доме и ненадлежащим образом содержится общее имущество дома. "Управляющие компании платят штрафы в бюджет, и эти деньги расходуются непрозрачно. Правильнее направлять эти деньги людям, которые страдают от безответственных коммунальщиков. Я предлагаю вместо уплаты штрафов снижать жильцам плату за коммунальные услуги – пропорционально числу жителей дома и размеру штрафа. Это мотивирует людей внимательнее следить за управляющими компаниями, а сами УК – работать лучше", – заключил Даванков.

https://ria.ru/20240118/davankov-1922207228.html

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владислав даванков, общество