https://ria.ru/20240123/chasy-1923079412.html

Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи"

Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи" - РИА Новости, 23.01.2024

Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи"

Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T20:34

2024-01-23T20:34

2024-01-23T20:34

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали, сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков". "Часы Судного дня были сброшены на отметке 90 секунд до полуночи, это все равно остается самым близким к полуночи показателем и отражает беспрецедентную угрозу, с которой сталкивается мир", - говорится в публикации издания. Ученые подчеркнули, что сброс часов не показывает стабильность мира, наоборот, он является призывом к государствам принять меры. Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В прошлом году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР. Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

https://ria.ru/20240109/voyna-1920218079.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша