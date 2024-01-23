Рейтинг@Mail.ru
Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи" - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/chasy-1923079412.html
Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи"
Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи" - РИА Новости, 23.01.2024
Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи"
Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:34
2024-01-23T20:34
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/51/1563835113_0:130:1023:705_1920x0_80_0_0_fa51ff52cd4a287c0ba3bea8e9674f71.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали, сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков". "Часы Судного дня были сброшены на отметке 90 секунд до полуночи, это все равно остается самым близким к полуночи показателем и отражает беспрецедентную угрозу, с которой сталкивается мир", - говорится в публикации издания. Ученые подчеркнули, что сброс часов не показывает стабильность мира, наоборот, он является призывом к государствам принять меры. Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В прошлом году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР. Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.
https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html
https://ria.ru/20240109/voyna-1920218079.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/51/1563835113_0:34:1023:801_1920x0_80_0_0_4d8d955a13453c1701ec4d4253b5b200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Часы Судного дня не стали переводить ближе к "ядерной полуночи"

Ученые: Часы Судного дня оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи"

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/DmitryRukhlenkoЧасы Судного дня
Часы Судного дня - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/DmitryRukhlenko
Часы Судного дня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, в 2024 году оставили на отметке 90 секунд до "ядерной полуночи", стрелку переводить не стали, сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков".
«
"Часы Судного дня были сброшены на отметке 90 секунд до полуночи, это все равно остается самым близким к полуночи показателем и отражает беспрецедентную угрозу, с которой сталкивается мир", - говорится в публикации издания.
Ученые подчеркнули, что сброс часов не показывает стабильность мира, наоборот, он является призывом к государствам принять меры.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией
20 января, 03:13
В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В прошлом году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд.
В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР.
Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
"Война неизбежна". В США раскрыли ужасающий план против России
9 января, 05:15
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала