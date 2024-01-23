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Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных - РИА Новости, 23.01.2024
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11:22 23.01.2024 (обновлено: 11:43 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/burmatov-1922915138.html
Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных
Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных - РИА Новости, 23.01.2024
Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил в своем Telegram-канале, что возглавит рабочую группу по совершенствованию правил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:22
2024-01-23T11:43
госдума рф
общество
владимир бурматов
гибель кота твикса
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил в своем Telegram-канале, что возглавит рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете, которую создадут в ГД."Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. В рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов. Доработка правил будет касаться создания условий, при которых инциденты, подобные трагедии с котом Твиксом, будут невозможны", - написал Бурматов.
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госдума рф, общество, владимир бурматов, гибель кота твикса
Госдума РФ, Общество, Владимир Бурматов, Гибель кота Твикса
Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных

Депутат Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных

© Depositphotos.com / aapskyКошка в самолете
Кошка в самолете - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Depositphotos.com / aapsky
Кошка в самолете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил в своем Telegram-канале, что возглавит рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете, которую создадут в ГД.
"Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. В рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов. Доработка правил будет касаться создания условий, при которых инциденты, подобные трагедии с котом Твиксом, будут невозможны", - написал Бурматов.
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