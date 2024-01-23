https://ria.ru/20240123/burmatov-1922915138.html

Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных

Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных - РИА Новости, 23.01.2024

Бурматов возглавит группу по совершенствованию правил перевозки животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил в своем Telegram-канале, что возглавит рабочую группу по совершенствованию правил... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:22

2024-01-23T11:22

2024-01-23T11:43

госдума рф

общество

владимир бурматов

гибель кота твикса

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил в своем Telegram-канале, что возглавит рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете, которую создадут в ГД."Мне поручено возглавить рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. В рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов. Доработка правил будет касаться создания условий, при которых инциденты, подобные трагедии с котом Твиксом, будут невозможны", - написал Бурматов.

https://ria.ru/20240123/kot-1922922591.html

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госдума рф, общество, владимир бурматов, гибель кота твикса