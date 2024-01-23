Россия сделает все, чтобы Египет встроился в БРИКС, заявил Путин
Путин: Россия в председательство в БРИКС сделает все, чтобы Египет встроился
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Россия постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства РФ в БРИКС встроился в организацию, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
"Новые перспективные возможности для наращивания нашего плодотворного сотрудничества открываются в связи с вступлением Египта в БРИКС. Подчеркну, что Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения", - сказал Путин. Он отметил, что запланировано проведение более 200 мероприятий по линии БРИКС, и Москва рассчитывает, что представители Египта примут в них самое деятельное участие.
С 1 января к России перешло председательство в БРИКС. По итогам летнего саммита в объединении произошло историческое расширение - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия пополнили список стран-участников. Аргентина при этом сделала выбор не в пользу вступления после прихода к власти нового президента Хавьера Милея.