https://ria.ru/20240123/briks-1922961810.html

Россия сделает все, чтобы Египет встроился в БРИКС, заявил Путин

Россия сделает все, чтобы Египет встроился в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2024

Россия сделает все, чтобы Египет встроился в БРИКС, заявил Путин

Россия постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства РФ в БРИКС встроился в организацию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:01

2024-01-23T14:01

2024-01-23T14:01

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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Россия постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства РФ в БРИКС встроился в организацию, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа". "Новые перспективные возможности для наращивания нашего плодотворного сотрудничества открываются в связи с вступлением Египта в БРИКС. Подчеркну, что Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения", - сказал Путин. Он отметил, что запланировано проведение более 200 мероприятий по линии БРИКС, и Москва рассчитывает, что представители Египта примут в них самое деятельное участие. С 1 января к России перешло председательство в БРИКС. По итогам летнего саммита в объединении произошло историческое расширение - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия пополнили список стран-участников. Аргентина при этом сделала выбор не в пользу вступления после прихода к власти нового президента Хавьера Милея.

https://ria.ru/20240119/briks-1922331190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, египет, россия, владимир путин, брикс