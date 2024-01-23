https://ria.ru/20240123/briks-1922955825.html
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.01.2024
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани
Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:32
2024-01-23T13:32
2024-01-23T13:58
казань
египет
россия
брикс
в мире
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
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ЕГИПЕТ, 23 янв - РИА Новости. Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии старта заливки бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа"."Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения... Ждем вам, уважаемый господин ас-Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240101/briks-1919337740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, египет, россия, брикс, в мире, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
Казань, Египет, Россия, БРИКС, В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани
Путин: Россия ждет президента Египта ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани
ЕГИПЕТ, 23 янв - РИА Новости. Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии старта заливки бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
"Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения... Ждем вам, уважаемый господин ас-Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.
Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС