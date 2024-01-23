https://ria.ru/20240123/briks-1922955825.html

Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.01.2024

Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:32

2024-01-23T13:32

2024-01-23T13:58

казань

египет

россия

брикс

в мире

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

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ЕГИПЕТ, 23 янв - РИА Новости. Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии старта заливки бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа"."Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения... Ждем вам, уважаемый господин ас-Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.

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казань

египет

россия

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Кирилл Волков

казань, египет, россия, брикс, в мире, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин