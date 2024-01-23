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Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.01.2024
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13:32 23.01.2024 (обновлено: 13:58 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/briks-1922955825.html
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.01.2024
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани
Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:32
2024-01-23T13:58
казань
египет
россия
брикс
в мире
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
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ЕГИПЕТ, 23 янв - РИА Новости. Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии старта заливки бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа"."Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения... Ждем вам, уважаемый господин ас-Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.
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казань, египет, россия, брикс, в мире, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
Казань, Египет, Россия, БРИКС, В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

Путин: Россия ждет президента Египта ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и президент Египта А. Сиси
Президент РФ В. Путин и президент Египта А. Сиси - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин и президент Египта А. Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕГИПЕТ, 23 янв - РИА Новости. Россия ждет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии старта заливки бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
"Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения... Ждем вам, уважаемый господин ас-Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.
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КазаньЕгипетРоссияБРИКСВ миреАбдель Фаттах ас-СисиВладимир Путин
 
 
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