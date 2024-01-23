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В Госдуме планируют в мае рассмотреть закон о борьбе с фиктивными браками
В Госдуме планируют в мае рассмотреть закон о борьбе с фиктивными браками - РИА Новости, 23.01.2024
В Госдуме планируют в мае рассмотреть закон о борьбе с фиктивными браками
Законопроект, устанавливающий срок нахождения в браке в два года для получения вида на жительства и направленный на предотвращение фиктивных браков, может быть... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:01
2024-01-23T15:01
2024-01-23T15:01
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий срок нахождения в браке в два года для получения вида на жительства и направленный на предотвращение фиктивных браков, может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении до мая, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий. Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре. Помимо Водолацкого, авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев. Правительство России поддержало законопроект, направленный на предотвращение фиктивных браков иностранцев, данная инициатива устанавливает двухлетний минимальный срок, в течение которого иностранец должен прожить в браке с россиянкой, чтобы получить в упрощенном порядке вид на жительство, пишет "Российская газета". "Я думаю, что до мая месяца он будет включен в повестку работы Государственной Думы, и рассмотрим в первом чтении его", - сказал Водолацкий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, виктор водолацкий, андрей клишас, госдума рф, снг, ирина рукавишникова
Общество, Россия, Виктор Водолацкий, Андрей Клишас, Госдума РФ, СНГ, Ирина Рукавишникова
В Госдуме планируют в мае рассмотреть закон о борьбе с фиктивными браками
Водолацкий: проект о борьбе с фиктивными браками Госдума может рассмотреть в мае