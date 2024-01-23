https://ria.ru/20240123/braki-1922982013.html

В Госдуме планируют в мае рассмотреть закон о борьбе с фиктивными браками

В Госдуме планируют в мае рассмотреть закон о борьбе с фиктивными браками - РИА Новости, 23.01.2024

В Госдуме планируют в мае рассмотреть закон о борьбе с фиктивными браками

Законопроект, устанавливающий срок нахождения в браке в два года для получения вида на жительства и направленный на предотвращение фиктивных браков, может быть... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:01

2024-01-23T15:01

2024-01-23T15:01

общество

россия

виктор водолацкий

андрей клишас

госдума рф

снг

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий срок нахождения в браке в два года для получения вида на жительства и направленный на предотвращение фиктивных браков, может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении до мая, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий. Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре. Помимо Водолацкого, авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев. Правительство России поддержало законопроект, направленный на предотвращение фиктивных браков иностранцев, данная инициатива устанавливает двухлетний минимальный срок, в течение которого иностранец должен прожить в браке с россиянкой, чтобы получить в упрощенном порядке вид на жительство, пишет "Российская газета". "Я думаю, что до мая месяца он будет включен в повестку работы Государственной Думы, и рассмотрим в первом чтении его", - сказал Водолацкий.

https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, виктор водолацкий, андрей клишас, госдума рф, снг, ирина рукавишникова