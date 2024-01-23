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Западных боеприпасов не хватает ни Киеву, ни самому Западу, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.01.2024
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23:53 23.01.2024 (обновлено: 23:54 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/boepripasy-1923100912.html
Западных боеприпасов не хватает ни Киеву, ни самому Западу, заявил Кулеба
Западных боеприпасов не хватает ни Киеву, ни самому Западу, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.01.2024
Западных боеприпасов не хватает ни Киеву, ни самому Западу, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:53
2024-01-23T23:54
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу. "В то время как Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность, то есть оборонная промышленность стран, которые нам помогают, не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild. По его мнению, западное военное производство не удовлетворяет "ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран". "И, хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", - добавил он. Кулеба заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет. Он также добавил, что Киев все еще ведет переговоры с немецким правительством о поставках крылатых ракет Taurus, которые, по его словам, якобы нужны Киеву для ударов по российской военной инфраструктуре, а не по российским территориям. Кулеба также посетовал на то, что западные партнеры слишком долго обсуждают поставки вооружения Киеву. "Когда речь идет о принятии конкретных решений, мы видим, что наши партнеры часто тонут в бесконечных дискуссиях. Но сейчас не время для того, чтобы тонуть, мы должны выплывать", - отметил он. По словам чиновника, поставки артиллерийских снарядов Киеву со стороны его "друзей" кажутся менее "эффективными", чем якобы существующие поставки вооружения из КНДР в РФ, Кулеба находит такую ситуацию "смешной". Газета также поговорила с украинскими военными на фронте, которые подтвердили, что у них частично почти не осталось боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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Россия, Киев, Москва, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, ООН, Дмитрий Песков
Западных боеприпасов не хватает ни Киеву, ни самому Западу, заявил Кулеба

Кулеба: западная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу.
«
"В то время как Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность, то есть оборонная промышленность стран, которые нам помогают, не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.
По его мнению, западное военное производство не удовлетворяет "ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран".
«
"И, хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", - добавил он.
Кулеба заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет. Он также добавил, что Киев все еще ведет переговоры с немецким правительством о поставках крылатых ракет Taurus, которые, по его словам, якобы нужны Киеву для ударов по российской военной инфраструктуре, а не по российским территориям.
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Кулеба также посетовал на то, что западные партнеры слишком долго обсуждают поставки вооружения Киеву.
«
"Когда речь идет о принятии конкретных решений, мы видим, что наши партнеры часто тонут в бесконечных дискуссиях. Но сейчас не время для того, чтобы тонуть, мы должны выплывать", - отметил он.
По словам чиновника, поставки артиллерийских снарядов Киеву со стороны его "друзей" кажутся менее "эффективными", чем якобы существующие поставки вооружения из КНДР в РФ, Кулеба находит такую ситуацию "смешной".
Газета также поговорила с украинскими военными на фронте, которые подтвердили, что у них частично почти не осталось боеприпасов.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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