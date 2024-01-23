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НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов - РИА Новости, 23.01.2024
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11:14 23.01.2024 (обновлено: 12:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/boepripasy-1922909181.html
НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов
НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов - РИА Новости, 23.01.2024
НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов
НАТО дополнительно закупит артиллерийские снаряды на сумму более миллиарда долларов, что позволит продолжать поддержку Украины, сообщил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:14
2024-01-23T12:23
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. НАТО дополнительно закупит артиллерийские снаряды на сумму более миллиарда долларов, что позволит продолжать поддержку Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе."Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 миллиарда долларов США для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров", — сказал он.По словам Столтенберга, конфликт на Украине "превратился в битву за боеприпасы", поэтому важно, чтобы члены блока могли пополнять свои запасы и продолжали поддерживать Киев.Генсек пообещал во вторник обсудить наращивание военного производства на заседании Североатлантического совета на уровне постпредов, кроме того, министры обороны стран НАТО обсудят эту тему в феврале.В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.В Москве отмечали, что США и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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нато, в мире
НАТО, В мире
НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов

НАТО вложит еще 1,2 миллиарда долларов в производство артиллерийских боеприпасов

© AP Photo / Alex BrandonТранспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. НАТО дополнительно закупит артиллерийские снаряды на сумму более миллиарда долларов, что позволит продолжать поддержку Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.
«
"Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 миллиарда долларов США для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров", — сказал он.
По словам Столтенберга, конфликт на Украине "превратился в битву за боеприпасы", поэтому важно, чтобы члены блока могли пополнять свои запасы и продолжали поддерживать Киев.
Генсек пообещал во вторник обсудить наращивание военного производства на заседании Североатлантического совета на уровне постпредов, кроме того, министры обороны стран НАТО обсудят эту тему в феврале.
В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.
В Москве отмечали, что США и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
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