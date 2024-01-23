https://ria.ru/20240123/boepripasy-1922909181.html

НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов

НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов - РИА Новости, 23.01.2024

НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов

НАТО дополнительно закупит артиллерийские снаряды на сумму более миллиарда долларов, что позволит продолжать поддержку Украины, сообщил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:14

2024-01-23T11:14

2024-01-23T12:23

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. НАТО дополнительно закупит артиллерийские снаряды на сумму более миллиарда долларов, что позволит продолжать поддержку Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе."Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 миллиарда долларов США для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров", — сказал он.По словам Столтенберга, конфликт на Украине "превратился в битву за боеприпасы", поэтому важно, чтобы члены блока могли пополнять свои запасы и продолжали поддерживать Киев.Генсек пообещал во вторник обсудить наращивание военного производства на заседании Североатлантического совета на уровне постпредов, кроме того, министры обороны стран НАТО обсудят эту тему в феврале.В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.В Москве отмечали, что США и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нато, в мире