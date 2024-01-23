https://ria.ru/20240123/bita-1922907326.html

Житель Приморья до смерти забил знакомого битой

Житель Приморья до смерти забил знакомого битой - РИА Новости, 23.01.2024

Житель Приморья до смерти забил знакомого битой

Житель приморского Арсеньева забил битой знакомого из-за конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:04

2024-01-23T11:04

2024-01-23T11:04

происшествия

россия

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Житель приморского Арсеньева забил битой знакомого из-за конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции, инцидент произошёл во дворе дома по улице Садовой в Арсеньеве. "Установлено, что у 55-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым, в результате которого последний начал наносить ему удары битой по всему телу... Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм", - говорится в сообщении. Подозреваемого, 56-летнего мужчину, задержали по горячим следам. По информации прокуратуры Приморья, по факту возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования находятся на контроле, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Отмечается, что конфликт произошёл на почве ревности. В СУСК по Приморскому краю уточнили, что дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), фигурант нанес потерпевшему множество ударов арматурой и битой.

https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html

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приморский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)