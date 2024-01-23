https://ria.ru/20240123/bita-1922907326.html
Житель Приморья до смерти забил знакомого битой
Житель Приморья до смерти забил знакомого битой - РИА Новости, 23.01.2024
Житель Приморья до смерти забил знакомого битой
Житель приморского Арсеньева забил битой знакомого из-за конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:04
2024-01-23T11:04
2024-01-23T11:04
происшествия
россия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Житель приморского Арсеньева забил битой знакомого из-за конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции, инцидент произошёл во дворе дома по улице Садовой в Арсеньеве. "Установлено, что у 55-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым, в результате которого последний начал наносить ему удары битой по всему телу... Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм", - говорится в сообщении. Подозреваемого, 56-летнего мужчину, задержали по горячим следам. По информации прокуратуры Приморья, по факту возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования находятся на контроле, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Отмечается, что конфликт произошёл на почве ревности. В СУСК по Приморскому краю уточнили, что дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), фигурант нанес потерпевшему множество ударов арматурой и битой.
https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Приморья до смерти забил знакомого битой
Житель Арсеньева в Приморском крае поссорился со знакомым и забил его битой