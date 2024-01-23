https://ria.ru/20240123/bilayn-1922818169.html

Билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены СИМ-карты

Билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены СИМ-карты - РИА Новости, 23.01.2024

Билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены СИМ-карты

Билайн предлагает своим клиентам бесплатно подключить дополнительную защиту от несанкционированной замены СИМ-карты; такая услуга поможет избежать риска взлома... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:00

2024-01-23T10:00

2024-01-23T10:00

россия

билайн

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Билайн предлагает своим клиентам бесплатно подключить дополнительную защиту от несанкционированной замены СИМ-карты; такая услуга поможет избежать риска взлома банковских приложений, соцсетей и мессенджеров, сообщает пресс-служба мобильного оператора.В случае, если злоумышленники попытаются заменить вашу СИМ, например, воспользовавшись поддельными документами, билайн отправит на подтвержденный вами адрес электронной почты одноразовый код. Без этого кода заменить карту не получится.Если у злоумышленника нет доступа к вашей почте, заявка на замену СИМ останется в статусе "в ожидании". Тогда для завершения процедуры потребуется дополнительный документ, например, водительское удостоверение или СНИЛС, которого у злоумышленника, наверняка, уже не окажется. При этом вы сразу же получите смс-сообщение от билайна о попытке замены вашей СИМ и сможете своевременно отреагировать на потенциальные мошеннические действия, говорится в сообщении."Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с кибермошенничеством. Мы в билайне видим своей миссией искоренить это явление в собственной зоне ответственности — в телекоме. Защита от несанкционированной замены СИМ-карты — еще один шаг в работе по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы продолжим разрабатывать и внедрять новые сервисы и функции, направленные на повышение вашего комфорта и спокойствия", - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента билайна по розничному бизнесу Светлану Кирсанову.Защита от несанкционированной замены СИМ уже доступна для всех клиентов-физических лиц билайна: она активируется в мобильном приложении оператора (18+), в разделе "Услуги" — "Безопасность". Подключение защиты займет всего 30 секунд. Для корпоративных клиентов компании услуга станет доступной в ближайшее время, добавили в пресс-службе.Учитывая, что пользователи мобильной связи достаточно редко меняют СИМ-карту, в среднем раз в 5-7 лет, билайн рекомендует подключить защиту для максимизации своей безопасности, особенно во время поездок за границу или в командировках, подчеркнули в пресс-службе.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4cqwvszh9pwvkjobknc

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн