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Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби" - РИА Новости, 23.01.2024
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17:32 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/bidobi-1923038650.html
Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби"
Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби" - РИА Новости, 23.01.2024
Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби"
Верховный Суд РФ подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование, сообщается на сайте Арбитражного суда Красноярского края. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:32
2024-01-23T17:32
россия
происшествия
суд по интеллектуальным правам
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КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Верховный Суд РФ подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование, сообщается на сайте Арбитражного суда Красноярского края. "Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы ООО "ЁБИДОЁБИ" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, принятые по делу судебные акты, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам оставлены в силе", - говорится в сообщении. Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждала, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". Третий арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили решение красноярского арбитражного суда без изменения, поддержав выводы суда первой инстанции о недоказанности того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация предложения "День недели – суббота" на японском языке. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "Ёбидоёби" обратилось в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, однако получила отказ. "Принимая обжалуемые заявителем судебные акты, суды руководствовались положениями гражданского законодательства, регулирующими спорные правоотношения, и исходили из доказанности несоответствия фирменного наименования ответчика требованиям статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации", - приводится в сообщении определение Верховного суда. Обжалование указанного определения не предусмотрено.
https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html
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россия, происшествия, суд по интеллектуальным правам
Россия, Происшествия, Суд по интеллектуальным правам
Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби"

ВС оставил в силе решение красноярского арбитража о смене названия "Ёбидоёби"

© Фото : ЁбидоёбиСеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби"
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Ёбидоёби
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Верховный Суд РФ подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование, сообщается на сайте Арбитражного суда Красноярского края.
"Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы ООО "ЁБИДОЁБИ" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, принятые по делу судебные акты, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам оставлены в силе", - говорится в сообщении.
Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждала, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота".
Третий арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили решение красноярского арбитражного суда без изменения, поддержав выводы суда первой инстанции о недоказанности того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация предложения "День недели – суббота" на японском языке.
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Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "Ёбидоёби" обратилось в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, однако получила отказ.
"Принимая обжалуемые заявителем судебные акты, суды руководствовались положениями гражданского законодательства, регулирующими спорные правоотношения, и исходили из доказанности несоответствия фирменного наименования ответчика требованиям статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации", - приводится в сообщении определение Верховного суда.
Обжалование указанного определения не предусмотрено.
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