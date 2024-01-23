https://ria.ru/20240123/bidobi-1923038650.html

Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби"

Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби" - РИА Новости, 23.01.2024

Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби"

Верховный Суд РФ подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование, сообщается на сайте Арбитражного суда Красноярского края. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:32

2024-01-23T17:32

2024-01-23T17:32

россия

происшествия

суд по интеллектуальным правам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864297608_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d8e3078544617be7d71912ab9f4b45ae.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Верховный Суд РФ подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование, сообщается на сайте Арбитражного суда Красноярского края. "Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы ООО "ЁБИДОЁБИ" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, принятые по делу судебные акты, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам оставлены в силе", - говорится в сообщении. Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждала, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". Третий арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили решение красноярского арбитражного суда без изменения, поддержав выводы суда первой инстанции о недоказанности того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация предложения "День недели – суббота" на японском языке. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "Ёбидоёби" обратилось в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, однако получила отказ. "Принимая обжалуемые заявителем судебные акты, суды руководствовались положениями гражданского законодательства, регулирующими спорные правоотношения, и исходили из доказанности несоответствия фирменного наименования ответчика требованиям статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации", - приводится в сообщении определение Верховного суда. Обжалование указанного определения не предусмотрено.

https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html

https://ria.ru/20231215/sud-1916024576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, происшествия, суд по интеллектуальным правам