https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 23.01.2024
ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки не менее 12 раз атаковали беспилотниками и дронами-камикадзе территорию Белгородской области, один мирный житель получил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:34
2024-01-23T10:34
2024-01-23T10:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки не менее 12 раз атаковали беспилотниками и дронами-камикадзе территорию Белгородской области, один мирный житель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 22 января. По шести приграничным районам было выпущено 18 снарядов из артиллерии, 7 взрывных устройств сбросили с дронов. Кроме того, девять дронов атаковали регион, было сбито три украинских беспилотника. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью двух дронов, в селе Красный Хутор – с помощью одного квадрокоптера", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка дроном-камикадзе атакован гражданский автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано с помощью дрона-камикадзе. По данным глава региона, в Грайворонском горокруге 6 раз из миномета обстреляна окраина села Дроновка, повреждены три частных домовладениях и инфраструктурный объект связи. На территории между селами Мокрая Орловка и Сподарюшино дроном-камикадзе атакован экскаватор. На окраине села Безымено зафиксировано 2 прилета. На окраине поселка Совхозный с дрона сброшен один осколочный боеприпас. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 3 минометных снаряда... По хутору Панков выпущено 2 выстрела из гранатомета СПГ-9 "Копьё". Пострадавших и разрушений нет. На территории округа средствами радиоэлектронной борьбы сбито два БПЛА противника", - заявил губернатор. Он уточнил, что в Краснояружском районе в селе Репяховка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в результате падения дрона пострадал мирный житель. Мужчине с контузией была оказана медицинская помощь на месте. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В районе села Теребрено в поле совершили падение два дрона, в результате чего поврежден экскаватор. В селе Староселье сбит украинский беспилотник. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922879716.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922837166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Гладков: ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область дронами
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки не менее 12 раз атаковали беспилотниками и дронами-камикадзе территорию Белгородской области, один мирный житель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 22 января. По шести приграничным районам было выпущено 18 снарядов из артиллерии, 7 взрывных устройств сбросили с дронов. Кроме того, девять дронов атаковали регион, было сбито три украинских беспилотника.
"В Белгородском районе
по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью двух дронов, в селе Красный Хутор – с помощью одного квадрокоптера", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка дроном-камикадзе атакован гражданский автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано с помощью дрона-камикадзе.
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По данным глава региона, в Грайворонском горокруге 6 раз из миномета обстреляна окраина села Дроновка, повреждены три частных домовладениях и инфраструктурный объект связи. На территории между селами Мокрая Орловка и Сподарюшино дроном-камикадзе атакован экскаватор. На окраине села Безымено зафиксировано 2 прилета. На окраине поселка Совхозный с дрона сброшен один осколочный боеприпас.
"В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 3 минометных снаряда... По хутору Панков выпущено 2 выстрела из гранатомета СПГ-9 "Копьё". Пострадавших и разрушений нет. На территории округа средствами радиоэлектронной борьбы сбито два БПЛА противника", - заявил губернатор.
Он уточнил, что в Краснояружском районе в селе Репяховка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в результате падения дрона пострадал мирный житель. Мужчине с контузией была оказана медицинская помощь на месте. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В районе села Теребрено в поле совершили падение два дрона, в результате чего поврежден экскаватор. В селе Староселье сбит украинский беспилотник.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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