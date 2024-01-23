https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html

ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 23.01.2024

ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки не менее 12 раз атаковали беспилотниками и дронами-камикадзе территорию Белгородской области, один мирный житель получил... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:34

2024-01-23T10:34

2024-01-23T10:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки не менее 12 раз атаковали беспилотниками и дронами-камикадзе территорию Белгородской области, один мирный житель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 22 января. По шести приграничным районам было выпущено 18 снарядов из артиллерии, 7 взрывных устройств сбросили с дронов. Кроме того, девять дронов атаковали регион, было сбито три украинских беспилотника. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью двух дронов, в селе Красный Хутор – с помощью одного квадрокоптера", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка дроном-камикадзе атакован гражданский автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано с помощью дрона-камикадзе. По данным глава региона, в Грайворонском горокруге 6 раз из миномета обстреляна окраина села Дроновка, повреждены три частных домовладениях и инфраструктурный объект связи. На территории между селами Мокрая Орловка и Сподарюшино дроном-камикадзе атакован экскаватор. На окраине села Безымено зафиксировано 2 прилета. На окраине поселка Совхозный с дрона сброшен один осколочный боеприпас. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 3 минометных снаряда... По хутору Панков выпущено 2 выстрела из гранатомета СПГ-9 "Копьё". Пострадавших и разрушений нет. На территории округа средствами радиоэлектронной борьбы сбито два БПЛА противника", - заявил губернатор. Он уточнил, что в Краснояружском районе в селе Репяховка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в результате падения дрона пострадал мирный житель. Мужчине с контузией была оказана медицинская помощь на месте. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В районе села Теребрено в поле совершили падение два дрона, в результате чего поврежден экскаватор. В селе Староселье сбит украинский беспилотник. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922879716.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922837166.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия