https://ria.ru/20240123/belgiya-1923039402.html

Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов

Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов - РИА Новости, 23.01.2024

Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов

Бельгия в 2024 году направит на помощь Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило издание La Libre со... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:34

2024-01-23T17:34

2024-01-23T18:12

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россия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Бельгия в 2024 году направит на помощь Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер."По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", — говорится в публикации.В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.Как предупреждал Европейский центральный банк, использование замороженных резервов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные резервы.

https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html

https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бельгия, украина, россия, в мире