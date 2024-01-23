Рейтинг@Mail.ru
Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 23.01.2024 (обновлено: 18:12 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/belgiya-1923039402.html
Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов
Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов - РИА Новости, 23.01.2024
Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов
Бельгия в 2024 году направит на помощь Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило издание La Libre со... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:34
2024-01-23T18:12
бельгия
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923053230_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_16bd04a2294cda66df05d0e077069721.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Бельгия в 2024 году направит на помощь Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер."По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", — говорится в публикации.В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.Как предупреждал Европейский центральный банк, использование замороженных резервов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html
https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html
https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html
бельгия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923053230_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_d7685a4effc48495cf641e91a6b65081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, украина, россия, в мире
Бельгия, Украина, Россия, В мире
Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов

Бельгия даст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от активов России

© AFP 2024 / Belga/YORICK JANSENSБельгийский флаг на здании парламента в Брюсселе
Бельгийский флаг на здании парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AFP 2024 / Belga/YORICK JANSENS
Бельгийский флаг на здании парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Бельгия в 2024 году направит на помощь Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер.
"По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", — говорится в публикации.

В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования. Пока предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях Евросоюза чрезвычайную прибыль от активов Банка России в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.

В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами
Вчера, 10:58
Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС
29 декабря 2023, 04:32
Как предупреждал Европейский центральный банк, использование замороженных резервов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
"В покое не оставим": Россия заготовила жесткий ответ Европе за свои активы
23 декабря 2023, 08:00
 
БельгияУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала