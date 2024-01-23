Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов
Бельгия даст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от активов России
Бельгийский флаг на здании парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Бельгия в 2024 году направит на помощь Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер.
"По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", — говорится в публикации.
В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования. Пока предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях Евросоюза чрезвычайную прибыль от активов Банка России в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.
В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.
Как предупреждал Европейский центральный банк, использование замороженных резервов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные резервы.