https://ria.ru/20240123/bayden-1922903270.html

В Техасе раскритиковали решение суда по границе с Мексикой

В Техасе раскритиковали решение суда по границе с Мексикой - РИА Новости, 23.01.2024

В Техасе раскритиковали решение суда по границе с Мексикой

Верховный суд США своим решением по границе между штатом Техас и Мексикой позволяет президенту Джо Байдену продолжать содействовать "иностранному вторжению" в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:41

2024-01-23T10:41

2024-01-23T10:44

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Верховный суд США своим решением по границе между штатом Техас и Мексикой позволяет президенту Джо Байдену продолжать содействовать "иностранному вторжению" в Америку, заявил генпрокурор штата Кен Пакстон. Ранее верховный суд США разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. "Временное постановление Верховного суда позволяет Байдену продолжать свои незаконные меры по содействию иностранному вторжению в Америку", - написал Пакстон в соцсети X. Он добавил, что с нетерпением ждет возможности выступить в защиту суверенитета штата Техас. Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. К примеру, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но не получив их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает. Ранее суд в Техасе потребовал от губернатора штата Грега Эббота убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер против мигрантов. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысяч незаконных пересечений границы, что стало самым большим количеством за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.

https://ria.ru/20240123/inflyatsiya-1922788058.html

https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, техас, сша, мексика, джо байден