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Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024
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14:19 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/as-sisi-1922970065.html
Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа"
Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024
Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выражает глубокую признательность своему российскому коллеге Владимиру Путину за реализацию первой в Египте... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:19
2024-01-23T14:19
в мире
египет
средиземное море
каир (город)
абдель фаттах ас-сиси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
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ЭД-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выражает глубокую признательность своему российскому коллеге Владимиру Путину за реализацию первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа". Во вторник ас-Сиси и Путин дали старт началу строительства четвертого энергоблока АЭС. Сооружение строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Хотел бы выразить глубокую признательность российскому президенту Владимиру Путина за реализацию проекта", - сказал ас-Сиси, выступивший в формате видеоконференции. АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы - Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа", в 2023 году стартовало возведение третьего. АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в прошлом году в преддверии саммита "Россия–Африка". По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1898975362.html
египет
средиземное море
каир (город)
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353
60
Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина
Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина
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в мире, египет, средиземное море, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Средиземное море, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа"
Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа"

Ас-Сиси выразил глубокую признательность Путину за реализацию АЭС "Эль-Дабаа"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин совместно с Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
Владимир Путин совместно с Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин совместно с Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
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ЭД-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выражает глубокую признательность своему российскому коллеге Владимиру Путину за реализацию первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
Во вторник ас-Сиси и Путин дали старт началу строительства четвертого энергоблока АЭС. Сооружение строится при участии российской госкорпорации "Росатом".
«
"Хотел бы выразить глубокую признательность российскому президенту Владимиру Путина за реализацию проекта", - сказал ас-Сиси, выступивший в формате видеоконференции.
АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы - Каира.
АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа", в 2023 году стартовало возведение третьего.
АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в прошлом году в преддверии саммита "Россия–Африка". По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.
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В миреЕгипетСредиземное мореКаир (город)Абдель Фаттах ас-СисиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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