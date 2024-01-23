https://ria.ru/20240123/as-sisi-1922970065.html

Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа"

Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024

Ас-Сиси поблагодарил Путина за реализацию АЭС "Эль-Дабаа"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выражает глубокую признательность своему российскому коллеге Владимиру Путину за реализацию первой в Египте... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:19

2024-01-23T14:19

2024-01-23T14:19

в мире

египет

средиземное море

каир (город)

абдель фаттах ас-сиси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "эль-дабаа"

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ЭД-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выражает глубокую признательность своему российскому коллеге Владимиру Путину за реализацию первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа". Во вторник ас-Сиси и Путин дали старт началу строительства четвертого энергоблока АЭС. Сооружение строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Хотел бы выразить глубокую признательность российскому президенту Владимиру Путина за реализацию проекта", - сказал ас-Сиси, выступивший в формате видеоконференции. АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы - Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа", в 2023 году стартовало возведение третьего. АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в прошлом году в преддверии саммита "Россия–Африка". По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.

https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1898975362.html

египет

средиземное море

каир (город)

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Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина Церемония запуска строительства четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" с участием Путина 2024-01-23T14:19 true PT25M36S

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Наталья Макарова

в мире, египет, средиземное море, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"