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Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене - РИА Новости, 23.01.2024
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16:52 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/arest-1923027152.html
Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене
Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене - РИА Новости, 23.01.2024
Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:52
2024-01-23T16:52
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Скворцову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в суде. По данным суда, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Фабула дела не разглашается, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Источник РИА Новости в правоохранительных органах не стал опровергать публикации СМИ, согласно которым Скворцов - пермский фотограф, специалист по промышленной фотографии, но воздержался от каких-либо комментариев.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене

Суд в Москве продлил арест фотографу Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене

© Фото : Григорий Скворцов/ВКонтактеГригорий Скворцов
Григорий Скворцов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Григорий Скворцов/ВКонтакте
Григорий Скворцов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Скворцову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в суде.
По данным суда, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы.
Фабула дела не разглашается, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Источник РИА Новости в правоохранительных органах не стал опровергать публикации СМИ, согласно которым Скворцов - пермский фотограф, специалист по промышленной фотографии, но воздержался от каких-либо комментариев.
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