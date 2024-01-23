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Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене
Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене - РИА Новости, 23.01.2024
Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:52
2024-01-23T16:52
2024-01-23T16:52
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Скворцову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в суде. По данным суда, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Фабула дела не разглашается, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Источник РИА Новости в правоохранительных органах не стал опровергать публикации СМИ, согласно которым Скворцов - пермский фотограф, специалист по промышленной фотографии, но воздержался от каких-либо комментариев.
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Суд в Москве продлил арест пермскому фотографу, обвиняемому в госизмене
Суд в Москве продлил арест фотографу Григорию Скворцову, обвиняемому в госизмене