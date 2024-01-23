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Apple оштрафовали за отказ удалить "Майн Кампф"
Apple оштрафовали за отказ удалить "Майн Кампф" - РИА Новости, 23.01.2024
Apple оштрафовали за отказ удалить "Майн Кампф"
Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Apple за отказ удалить книгу "Майн Кампф" из Apple Books, передает корреспондент РИА Новости из зала. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:32
2024-01-23T16:32
2024-01-23T16:33
москва
apple
адольф гитлер
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Apple за отказ удалить книгу "Майн Кампф" из Apple Books, передает корреспондент РИА Новости из зала."Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила решение судья Ольга Синельникова.Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству юриста компании из-за имеющихся в деле документов, содержащих коммерческую тайну. В открытом режиме состоялось лишь оглашение решения.Протокол был составлен за отказ удалить из приложения Apple Books книгу "Майн Кампф" под авторством Адольфа Гитлера.Apple Books (ранее iBooks) — бесплатное приложение от Apple Inc. для чтения электронных книг. Работает только на "яблочных" устройствах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, apple, адольф гитлер, происшествия
Москва, Apple, Адольф Гитлер, Происшествия
Apple оштрафовали за отказ удалить "Майн Кампф"
Apple оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ удалить "Майн Кампф"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Apple за отказ удалить книгу "Майн Кампф" из Apple Books, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ
, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила решение судья Ольга Синельникова.
Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству юриста компании из-за имеющихся в деле документов, содержащих коммерческую тайну. В открытом режиме состоялось лишь оглашение решения.
Протокол был составлен за отказ удалить из приложения Apple Books книгу "Майн Кампф" под авторством Адольфа Гитлера
.
Apple Books (ранее iBooks) — бесплатное приложение от Apple Inc. для чтения электронных книг. Работает только на "яблочных" устройствах.
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