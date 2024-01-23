Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 23.01.2024 (обновлено: 21:36 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html
Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ
Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024
Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ
Сотрудники-евреи из британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си подали официальные жалобы в связи с проявлением антисемитизма в корпорации, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:28
2024-01-23T21:36
в мире
технологии
англия
израиль
великобритания
грант шаппс
гари линекер
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/45/1551924560_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_fd56a6ae9d5ed16f64d933e26ff08032.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники-евреи из британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си подали официальные жалобы в связи с проявлением антисемитизма в корпорации, сообщает издание Telegraph. "Еврейские сотрудники Би-би-си подали официальные жалобы в связи с антисемитизмом и тем, как (спортивный журналист корпорации - ред.) Гари Линекер использовал социальные сети", - пишет газета со ссылкой на источники. По данным Telegraph, речь идет по меньшей мере о 22 сотрудниках, которые утверждают, что озвучиваемая ими обеспокоенность по поводу проявлений антисемитизма в корпорации наталкивается на "безразличие или пожимание плечами со стороны руководства". Кроме того, другой источник отмечает, что "очень много евреев считают, что Би-би-си - антисемитская организация, и очень многие сотрудники-евреи недовольны". Уточняется, что возмущение сотрудников отчасти связано с действиями экс-нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера, который в настоящее время работает ведущим футбольной программы на канале Би-би-си. Газета Telegraph до этого писала, что Линекер разместил в соцсети X пост пропалестинского движения, призывающего отстранить Израиль от всех спортивных турниров до завершения военных действий. Позднее он удалил запись, утверждая, что он хотел поделиться публикацией, а не призывать к запрету. Ранее Би-би-си столкнулось со шквалом критики на фоне обвинений в предвзятости освещаемого палестино-израильского конфликта. Общественность критиковала компанию за отказ называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. С осуждением среди прочих выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора".
https://ria.ru/20240115/svastika-1921499168.html
https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html
англия
израиль
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/45/1551924560_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_a296e0bd6290a1ba879ed4a67f6b45fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, англия, израиль, великобритания, грант шаппс, гари линекер, би-би-си, хамас
В мире, Технологии, Англия, Израиль, Великобритания, Грант Шаппс, Гари Линекер, Би-би-си, ХАМАС
Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ

Telegraph: еврейские сотрудники Би-би-си пожаловались на антисемитизм в компании

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкШтаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники-евреи из британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си подали официальные жалобы в связи с проявлением антисемитизма в корпорации, сообщает издание Telegraph.
«
"Еврейские сотрудники Би-би-си подали официальные жалобы в связи с антисемитизмом и тем, как (спортивный журналист корпорации - ред.) Гари Линекер использовал социальные сети", - пишет газета со ссылкой на источники.
По данным Telegraph, речь идет по меньшей мере о 22 сотрудниках, которые утверждают, что озвучиваемая ими обеспокоенность по поводу проявлений антисемитизма в корпорации наталкивается на "безразличие или пожимание плечами со стороны руководства". Кроме того, другой источник отмечает, что "очень много евреев считают, что Би-би-си - антисемитская организация, и очень многие сотрудники-евреи недовольны".
Уточняется, что возмущение сотрудников отчасти связано с действиями экс-нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера, который в настоящее время работает ведущим футбольной программы на канале Би-би-си.
Мемориал жертвам Холокоста в городе Филадельфия, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В США рядом со старейшим мемориалом жертвам Холокоста нарисовали свастику
15 января, 20:12
Газета Telegraph до этого писала, что Линекер разместил в соцсети X пост пропалестинского движения, призывающего отстранить Израиль от всех спортивных турниров до завершения военных действий. Позднее он удалил запись, утверждая, что он хотел поделиться публикацией, а не призывать к запрету.
Ранее Би-би-си столкнулось со шквалом критики на фоне обвинений в предвзятости освещаемого палестино-израильского конфликта. Общественность критиковала компанию за отказ называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. С осуждением среди прочих выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора".
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Президент Гарварда покинет свой пост из-за скандала вокруг антисемитизма
2 января, 23:26
 
В миреТехнологииАнглияИзраильВеликобританияГрант ШаппсГари ЛинекерБи-би-сиХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала