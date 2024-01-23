Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ
Telegraph: еврейские сотрудники Би-би-си пожаловались на антисемитизм в компании
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкШтаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники-евреи из британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си подали официальные жалобы в связи с проявлением антисемитизма в корпорации, сообщает издание Telegraph.
«
"Еврейские сотрудники Би-би-си подали официальные жалобы в связи с антисемитизмом и тем, как (спортивный журналист корпорации - ред.) Гари Линекер использовал социальные сети", - пишет газета со ссылкой на источники.
По данным Telegraph, речь идет по меньшей мере о 22 сотрудниках, которые утверждают, что озвучиваемая ими обеспокоенность по поводу проявлений антисемитизма в корпорации наталкивается на "безразличие или пожимание плечами со стороны руководства". Кроме того, другой источник отмечает, что "очень много евреев считают, что Би-би-си - антисемитская организация, и очень многие сотрудники-евреи недовольны".
Уточняется, что возмущение сотрудников отчасти связано с действиями экс-нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера, который в настоящее время работает ведущим футбольной программы на канале Би-би-си.
Газета Telegraph до этого писала, что Линекер разместил в соцсети X пост пропалестинского движения, призывающего отстранить Израиль от всех спортивных турниров до завершения военных действий. Позднее он удалил запись, утверждая, что он хотел поделиться публикацией, а не призывать к запрету.
Ранее Би-би-си столкнулось со шквалом критики на фоне обвинений в предвзятости освещаемого палестино-израильского конфликта. Общественность критиковала компанию за отказ называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. С осуждением среди прочих выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора".