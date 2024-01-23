https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html

Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ

Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2024

Сотрудники-евреи из Би-би-си пожаловались на антисемитизм, пишут СМИ

Сотрудники-евреи из британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си подали официальные жалобы в связи с проявлением антисемитизма в корпорации, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:28

2024-01-23T21:28

2024-01-23T21:36

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники-евреи из британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си подали официальные жалобы в связи с проявлением антисемитизма в корпорации, сообщает издание Telegraph. "Еврейские сотрудники Би-би-си подали официальные жалобы в связи с антисемитизмом и тем, как (спортивный журналист корпорации - ред.) Гари Линекер использовал социальные сети", - пишет газета со ссылкой на источники. По данным Telegraph, речь идет по меньшей мере о 22 сотрудниках, которые утверждают, что озвучиваемая ими обеспокоенность по поводу проявлений антисемитизма в корпорации наталкивается на "безразличие или пожимание плечами со стороны руководства". Кроме того, другой источник отмечает, что "очень много евреев считают, что Би-би-си - антисемитская организация, и очень многие сотрудники-евреи недовольны". Уточняется, что возмущение сотрудников отчасти связано с действиями экс-нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера, который в настоящее время работает ведущим футбольной программы на канале Би-би-си. Газета Telegraph до этого писала, что Линекер разместил в соцсети X пост пропалестинского движения, призывающего отстранить Израиль от всех спортивных турниров до завершения военных действий. Позднее он удалил запись, утверждая, что он хотел поделиться публикацией, а не призывать к запрету. Ранее Би-би-си столкнулось со шквалом критики на фоне обвинений в предвзятости освещаемого палестино-израильского конфликта. Общественность критиковала компанию за отказ называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. С осуждением среди прочих выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора".

https://ria.ru/20240115/svastika-1921499168.html

https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html

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Наталья Макарова

в мире, технологии, англия, израиль, великобритания, грант шаппс, гари линекер, би-би-си, хамас