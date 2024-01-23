https://ria.ru/20240123/angara-1922959539.html

Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз

Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз - РИА Новости, 23.01.2024

Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз

Многоразовый блок ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" будет рассчитан на десять полетов, его центральный двигатель будет включаться три раза за один полет,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:53

2024-01-23T13:53

2024-01-23T13:54

наука

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россия

петр левочкин

алексей варочко

энергомаш

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рд-180

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многоразовый блок ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" будет рассчитан на десять полетов, его центральный двигатель будет включаться три раза за один полет, сообщил во вторник заместитель гендиректора - главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.В презентации, представленной Левочкиным на пленарном заседании Королевских чтений, говорится, что к возвращаемым ступеням предъявлено требование об их десятикратном использовании. Двигатель будет запускаться три раза на протяжении одного полета.Ракета с многоразовым блоком будет оснащена четырьмя посадочными опорами, которые будут выпускаться перед приземлением.Кроме того, Левочкин рассказал, что на предприятии также разработали связку двигателей РД-180, адаптированную для многоразового использования. Однако сейчас, по его словам, планов по созданию такой ракеты в РФ нет.Главный конструктор "Энергомаша" привел интересную подробность о возможности использования РД-180 в интересах РФ. Двигатель был разработан на американские деньги для ракеты Atlas V, но российская сторона имеет право использовать его в своих программах, а также по согласованию с заказчиком применять в коммерческих целях.Ранее гендиректор Центра Хруничева (производитель ракет "Ангара") Алексей Варочко сообщил, что в рамках эскизного проекта разработчики подтвердили возможность создания ракеты "Ангара-А5В" (наиболее грузоподъемная версия ракеты с водородной третьей ступенью) с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней.

https://ria.ru/20240123/angara-1922929277.html

https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, петр левочкин, алексей варочко, энергомаш, гкнпц имени м. в. хруничева, рд-180