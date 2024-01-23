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Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз - РИА Новости, 23.01.2024
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Наука
 
13:53 23.01.2024 (обновлено: 13:54 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/angara-1922959539.html
Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз
Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз - РИА Новости, 23.01.2024
Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз
Многоразовый блок ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" будет рассчитан на десять полетов, его центральный двигатель будет включаться три раза за один полет,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:53
2024-01-23T13:54
наука
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петр левочкин
алексей варочко
энергомаш
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многоразовый блок ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" будет рассчитан на десять полетов, его центральный двигатель будет включаться три раза за один полет, сообщил во вторник заместитель гендиректора - главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.В презентации, представленной Левочкиным на пленарном заседании Королевских чтений, говорится, что к возвращаемым ступеням предъявлено требование об их десятикратном использовании. Двигатель будет запускаться три раза на протяжении одного полета.Ракета с многоразовым блоком будет оснащена четырьмя посадочными опорами, которые будут выпускаться перед приземлением.Кроме того, Левочкин рассказал, что на предприятии также разработали связку двигателей РД-180, адаптированную для многоразового использования. Однако сейчас, по его словам, планов по созданию такой ракеты в РФ нет.Главный конструктор "Энергомаша" привел интересную подробность о возможности использования РД-180 в интересах РФ. Двигатель был разработан на американские деньги для ракеты Atlas V, но российская сторона имеет право использовать его в своих программах, а также по согласованию с заказчиком применять в коммерческих целях.Ранее гендиректор Центра Хруничева (производитель ракет "Ангара") Алексей Варочко сообщил, что в рамках эскизного проекта разработчики подтвердили возможность создания ракеты "Ангара-А5В" (наиболее грузоподъемная версия ракеты с водородной третьей ступенью) с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней.
https://ria.ru/20240123/angara-1922929277.html
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космос - риа наука, россия, петр левочкин, алексей варочко, энергомаш, гкнпц имени м. в. хруничева, рд-180
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Петр Левочкин, Алексей Варочко, Энергомаш, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, РД-180
Многоразовая ракета "Ангара" сможет летать по десять раз

Многоразовая ракета тяжелого класса "Ангара" сможет летать по десять раз

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкПодготовка к первому пуску РН "Ангара-А5" ка космодроме Восточный
Подготовка к первому пуску РН Ангара-А5 ка космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Подготовка к первому пуску РН "Ангара-А5" ка космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многоразовый блок ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" будет рассчитан на десять полетов, его центральный двигатель будет включаться три раза за один полет, сообщил во вторник заместитель гендиректора - главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.
В презентации, представленной Левочкиным на пленарном заседании Королевских чтений, говорится, что к возвращаемым ступеням предъявлено требование об их десятикратном использовании. Двигатель будет запускаться три раза на протяжении одного полета.
Ракета с многоразовым блоком будет оснащена четырьмя посадочными опорами, которые будут выпускаться перед приземлением.
Кроме того, Левочкин рассказал, что на предприятии также разработали связку двигателей РД-180, адаптированную для многоразового использования. Однако сейчас, по его словам, планов по созданию такой ракеты в РФ нет.
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Главный конструктор "Энергомаша" привел интересную подробность о возможности использования РД-180 в интересах РФ. Двигатель был разработан на американские деньги для ракеты Atlas V, но российская сторона имеет право использовать его в своих программах, а также по согласованию с заказчиком применять в коммерческих целях.
Ранее гендиректор Центра Хруничева (производитель ракет "Ангара") Алексей Варочко сообщил, что в рамках эскизного проекта разработчики подтвердили возможность создания ракеты "Ангара-А5В" (наиболее грузоподъемная версия ракеты с водородной третьей ступенью) с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней.
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