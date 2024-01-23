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"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля - РИА Новости, 23.01.2024
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Наука
 
11:44 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/angara-1922929277.html
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля - РИА Новости, 23.01.2024
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля
"Роскосмос" готов осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный в первой декаде апреля 2024 года, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:44
2024-01-23T11:44
наука
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный в первой декаде апреля 2024 года, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком. Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный", - сказал Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений. Он добавил, что строительные работы на стартовом комплексе для ракет "Ангара" на Восточном завершены на 99%. Также завершаются комплексные испытания. Ранее сообщалось, что первый старт "Ангары" с Восточного может состояться в первом квартале 2024 года. Комплекс строится там с 2018 года.
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Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Космос - РИА Наука, Роскосмос, Восточный (космодром)
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля

Борисов: "Роскосмос" готов запустить "Ангару" с Восточного в начале апреля

© Фото : Роскосмос/Центр ХруничеваПервая летная ракета "Ангара-А5" для Восточного проходит контрольные испытания
Первая летная ракета Ангара-А5 для Восточного проходит контрольные испытания - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Роскосмос/Центр Хруничева
Первая летная ракета "Ангара-А5" для Восточного проходит контрольные испытания
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный в первой декаде апреля 2024 года, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком. Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный", - сказал Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений.
Он добавил, что строительные работы на стартовом комплексе для ракет "Ангара" на Восточном завершены на 99%. Также завершаются комплексные испытания.
Ранее сообщалось, что первый старт "Ангары" с Восточного может состояться в первом квартале 2024 года. Комплекс строится там с 2018 года.
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НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)Космос - РИА НаукаРоскосмосВосточный (космодром)
 
 
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