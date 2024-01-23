https://ria.ru/20240123/angara-1922929277.html
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля - РИА Новости, 23.01.2024
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля
"Роскосмос" готов осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный в первой декаде апреля 2024 года, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:44
2024-01-23T11:44
2024-01-23T11:44
наука
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный в первой декаде апреля 2024 года, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком. Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный", - сказал Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений. Он добавил, что строительные работы на стартовом комплексе для ракет "Ангара" на Восточном завершены на 99%. Также завершаются комплексные испытания. Ранее сообщалось, что первый старт "Ангары" с Восточного может состояться в первом квартале 2024 года. Комплекс строится там с 2018 года.
https://ria.ru/20231229/roskosmos-1918930550.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий борисов (роскосмос), космос - риа наука, роскосмос, восточный (космодром)
Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Космос - РИА Наука, Роскосмос, Восточный (космодром)
"Роскосмос" планирует первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля
Борисов: "Роскосмос" готов запустить "Ангару" с Восточного в начале апреля
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный в первой декаде апреля 2024 года, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком. Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный", - сказал Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений.
Он добавил, что строительные работы на стартовом комплексе для ракет "Ангара" на Восточном завершены на 99%. Также завершаются комплексные испытания.
Ранее сообщалось, что первый старт "Ангары" с Восточного может состояться в первом квартале 2024 года. Комплекс строится там с 2018 года.
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