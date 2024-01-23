https://ria.ru/20240123/alyaska-1922865363.html

Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске

Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске - РИА Новости, 23.01.2024

Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T01:30

2024-01-23T01:30

2024-01-23T01:30

россия

аляска

сша

дмитрий медведев

владимир путин

юрий гемпель

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917802240_0:24:3600:2048_1920x0_80_0_0_915ce68df07a2fd8d2703b0189955f07.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, пошутил, что война неизбежна."По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи."Назад не получит"Представитель госдепартамента ранее в понедельник заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке."Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он (президент РФ Владимир Путин) ее не получит", - сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.Так он ответил на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.Пересмотреть статусВ феврале прошлого года глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски. Так он ответил на заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно."Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву и снова вернуть в состав России", - сказал РИА Новости Гемпель.Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с РФ в Беринговом проливе. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США была продана в 1867 году.

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920644906.html

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920644906.html

https://ria.ru/20231228/ssha-1918850360.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, аляска, сша, дмитрий медведев, владимир путин, юрий гемпель, в мире