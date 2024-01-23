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Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске - РИА Новости, 23.01.2024
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01:30 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/alyaska-1922865363.html
Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске
Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске - РИА Новости, 23.01.2024
Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:30
2024-01-23T01:30
россия
аляска
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, пошутил, что война неизбежна."По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи."Назад не получит"Представитель госдепартамента ранее в понедельник заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке."Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он (президент РФ Владимир Путин) ее не получит", - сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.Так он ответил на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.Пересмотреть статусВ феврале прошлого года глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски. Так он ответил на заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно."Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву и снова вернуть в состав России", - сказал РИА Новости Гемпель.Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с РФ в Беринговом проливе. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США была продана в 1867 году.
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920644906.html
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россия, аляска, сша, дмитрий медведев, владимир путин, юрий гемпель, в мире
Россия, Аляска, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Юрий Гемпель, В мире
Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске

Медведев после слов представителя Госдепа об Аляске пошутил о неизбежности войны

© AP Photo / Becky BohrerПобережье Аляски
Побережье Аляски - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Becky Bohrer
Побережье Аляски. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, пошутил, что война неизбежна.
«
"По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи.

"Назад не получит"

Представитель госдепартамента ранее в понедельник заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке.
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"На границе". В США раскрыли страну, которую готовят к войне с Россией
11 января, 05:16
"Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он (президент РФ Владимир Путин) ее не получит", - сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.
Так он ответил на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.
Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"На границе". В США раскрыли страну, которую готовят к войне с Россией
11 января, 05:16

Пересмотреть статус

В феврале прошлого года глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски. Так он ответил на заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно.
«
"Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву и снова вернуть в состав России", - сказал РИА Новости Гемпель.
Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с РФ в Беринговом проливе. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США была продана в 1867 году.
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СМИ: России есть чем ответить на намерение США расширить территорию
28 декабря 2023, 20:52
 
РоссияАляскаСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинЮрий ГемпельВ мире
 
 
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