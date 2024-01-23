Медведев ответил шуткой на заявление представителя Госдепа об Аляске
Медведев после слов представителя Госдепа об Аляске пошутил о неизбежности войны
© AP Photo / Becky BohrerПобережье Аляски
© AP Photo / Becky Bohrer
Побережье Аляски. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, пошутил, что война неизбежна.
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"По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи.
"Назад не получит"
Представитель госдепартамента ранее в понедельник заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке.
"Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он (президент РФ Владимир Путин) ее не получит", - сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.
Так он ответил на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.
Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Пересмотреть статус
В феврале прошлого года глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски. Так он ответил на заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно.
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"Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву и снова вернуть в состав России", - сказал РИА Новости Гемпель.
Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с РФ в Беринговом проливе. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США была продана в 1867 году.