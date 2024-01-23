https://ria.ru/20240123/alma-ata-1922875616.html

В Алма-Ате после землетрясения отменили занятия в школах и колледжах

В Алма-Ате после землетрясения отменили занятия в школах и колледжах - РИА Новости, 23.01.2024

В Алма-Ате после землетрясения отменили занятия в школах и колледжах

Занятия в школах и колледжах Алма-Аты отменили после землетрясения в ночь с понедельника на вторник, сообщает местное управление образования. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:24

2024-01-23T05:24

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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Занятия в школах и колледжах Алма-Аты отменили после землетрясения в ночь с понедельника на вторник, сообщает местное управление образования. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу. По данным местного акимата (мэрии), в каждом районе города были открыты точки сбора при ЧС. Как правило, это организации образования - школы, детсады, колледжи и вузы, пояснили в администрации. "В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада по желанию родителей", - говорится в сообщении. Еще одно землетрясение алмаатинцы ощутили ранним утром во вторник. В департаменте по ЧС Алма-Атинской области сообщали о подземных толчках интенсивностью 2 балла. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Киргизии и Китая.

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алма-ата, казахстан, киргизия, в мире