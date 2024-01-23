В Алма-Ате после землетрясения отменили занятия в школах и колледжах
В Алма-Ате после ночного землетрясения отменили занятия в школах и колледжах
© SputnikЖители Алма-Аты во временном пункте сбора для пострадавших от землетрясения
© Sputnik
Жители Алма-Аты во временном пункте сбора для пострадавших от землетрясения
АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Занятия в школах и колледжах Алма-Аты отменили после землетрясения в ночь с понедельника на вторник, сообщает местное управление образования.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу. По данным местного акимата (мэрии), в каждом районе города были открыты точки сбора при ЧС. Как правило, это организации образования - школы, детсады, колледжи и вузы, пояснили в администрации.
"В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада по желанию родителей", - говорится в сообщении.
Еще одно землетрясение алмаатинцы ощутили ранним утром во вторник. В департаменте по ЧС Алма-Атинской области сообщали о подземных толчках интенсивностью 2 балла. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Киргизии и Китая.