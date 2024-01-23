https://ria.ru/20240123/aktivy-1923098020.html

Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ

Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024

Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ

Замороженные российские активы на Западе, скорее всего, не смогут изъять, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-23T23:13

2024-01-23T23:13

2024-01-24T00:10

экономика

россия

украина

люксембург (округ)

жозеп боррель

ксавье беттель

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Замороженные российские активы на Западе, скорее всего, не смогут изъять, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. "Согласия по этому вопросу (конфискации активов. — Прим. ред.) среди членов ЕС нет", — сказал собеседник агентства.Отмечается, что европейских чиновников волнуют юридические аспекты возможной конфискации, а также последствия такого шага для евро. В частности, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что относится к обсуждению этого с "большой осторожностью". По его словам, может возникнуть ситуация, при которой активы передадут Киеву, а спустя полгода последует юридическое решение, запрещающее это делать. Глава МИД задался вопросом, кто в этой ситуации "будет платить".В начале 2024 года официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как сообщила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923048464.html

https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html

https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html

россия

украина

люксембург (округ)

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экономика, россия, украина, люксембург (округ), жозеп боррель, ксавье беттель, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии