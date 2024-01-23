Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ
Reuters: замороженные на Западе российские активы вряд ли конфискуют
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Замороженные российские активы на Западе, скорее всего, не смогут изъять, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
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"Согласия по этому вопросу (конфискации активов. — Прим. ред.) среди членов ЕС нет", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что европейских чиновников волнуют юридические аспекты возможной конфискации, а также последствия такого шага для евро. В частности, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что относится к обсуждению этого с "большой осторожностью". По его словам, может возникнуть ситуация, при которой активы передадут Киеву, а спустя полгода последует юридическое решение, запрещающее это делать. Глава МИД задался вопросом, кто в этой ситуации "будет платить".
В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования. Пока предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях Евросоюза чрезвычайную прибыль от активов Банка России в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.
В начале 2024 года официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как сообщила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.