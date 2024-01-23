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Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
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23:13 23.01.2024 (обновлено: 00:10 24.01.2024)
https://ria.ru/20240123/aktivy-1923098020.html
Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ
Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ
Замороженные российские активы на Западе, скорее всего, не смогут изъять, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T23:13
2024-01-24T00:10
экономика
россия
украина
люксембург (округ)
жозеп боррель
ксавье беттель
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Замороженные российские активы на Западе, скорее всего, не смогут изъять, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. &quot;Согласия по этому вопросу (конфискации активов. — Прим. ред.) среди членов ЕС нет&quot;, — сказал собеседник агентства.Отмечается, что европейских чиновников волнуют юридические аспекты возможной конфискации, а также последствия такого шага для евро. В частности, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что относится к обсуждению этого с "большой осторожностью". По его словам, может возникнуть ситуация, при которой активы передадут Киеву, а спустя полгода последует юридическое решение, запрещающее это делать. Глава МИД задался вопросом, кто в этой ситуации "будет платить".В начале 2024 года официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как сообщила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923048464.html
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
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россия
украина
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экономика, россия, украина, люксембург (округ), жозеп боррель, ксавье беттель, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Люксембург (округ), Жозеп Боррель, Ксавье Беттель, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Замороженные российские активы вряд ли конфискуют, пишут СМИ

Reuters: замороженные на Западе российские активы вряд ли конфискуют

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Замороженные российские активы на Западе, скорее всего, не смогут изъять, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
«

"Согласия по этому вопросу (конфискации активов. — Прим. ред.) среди членов ЕС нет", — сказал собеседник агентства.

Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
СМИ: конфискация замороженных российских активов не поможет Украине
Вчера, 17:57
Отмечается, что европейских чиновников волнуют юридические аспекты возможной конфискации, а также последствия такого шага для евро. В частности, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что относится к обсуждению этого с "большой осторожностью". По его словам, может возникнуть ситуация, при которой активы передадут Киеву, а спустя полгода последует юридическое решение, запрещающее это делать. Глава МИД задался вопросом, кто в этой ситуации "будет платить".

В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования. Пока предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях Евросоюза чрезвычайную прибыль от активов Банка России в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.

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Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД
30 декабря 2023, 09:13
В начале 2024 года официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как сообщила, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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ЭкономикаРоссияУкраинаЛюксембург (округ)Жозеп БоррельКсавье БеттельЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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