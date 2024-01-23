https://ria.ru/20240123/aktivy-1922984620.html

СМИ: в сенате США возник спор из-за проекта о передаче Киеву активов России

СМИ: в сенате США возник спор из-за проекта о передаче Киеву активов России - РИА Новости, 23.01.2024

СМИ: в сенате США возник спор из-за проекта о передаче Киеву активов России

Законопроект, дающий президенту США Джо Байдену право на передачу замороженных суверенных активов России Киеву, вызвал разногласия среди членов сенатского... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:03

2024-01-23T15:03

2024-01-23T16:16

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Законопроект, дающий президенту США Джо Байдену право на передачу замороженных суверенных активов России Киеву, вызвал разногласия среди членов сенатского комитета по международным отношениям, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. "Сенатор Бен Кардин, возглавляющий комитет, предложит поправку, которая может смягчить его (проект. — Прим. ред.). <...> Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран — членов G7", — указали в материале.По мнению источников, такая поправка только усложнит реализацию законопроекта. Как пишет издание, вокруг законопроекта в комитете сената ведется "закулисная борьба". По информации Politico, 24 января его подвергнут доработке. В прошлом году сенаторы США представили законопроект, дающий президенту Байдену право на конфискацию и передачу замороженных суверенных активов России Киеву. Документ, основными авторами которого выступают республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус, призван "предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов" Москвы. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.В России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства. При этом в Москве предупреждали, что в случае принятия решений об изъятии активов Москва примет ответные меры.

https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html

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россия, сша, киев, джо байден, евросоюз, джим риш, politico, g7, шелдон уайтхаус