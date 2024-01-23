https://ria.ru/20240123/akter-1923088802.html

Умер актер Александр Саюталин

Умер актер Александр Саюталин - РИА Новости, 23.01.2024

Умер актер Александр Саюталин

Российский актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:37

2024-01-23T21:37

2024-01-23T21:37

культура

общество

александр саюталин (актер)

россия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру".Причина его смерти не уточняется.Саюталин родился 26 октября 1963 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1990 году. Снялся почти в ста фильмах. Играл роли в таких сериалах как "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Одной из последних работ актера стал сериал "Невский".

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, александр саюталин (актер), россия