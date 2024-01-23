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Умер актер Александр Саюталин
Умер актер Александр Саюталин - РИА Новости, 23.01.2024
Умер актер Александр Саюталин
Российский актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:37
2024-01-23T21:37
2024-01-23T21:37
культура
общество
александр саюталин (актер)
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру".Причина его смерти не уточняется.Саюталин родился 26 октября 1963 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1990 году. Снялся почти в ста фильмах. Играл роли в таких сериалах как "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Одной из последних работ актера стал сериал "Невский".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр саюталин (актер), россия
Культура, Общество, Александр Саюталин (актер), Россия
Умер актер Александр Саюталин
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Саюталин