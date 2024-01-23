Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Александр Саюталин - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:37 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/akter-1923088802.html
Умер актер Александр Саюталин
Умер актер Александр Саюталин - РИА Новости, 23.01.2024
Умер актер Александр Саюталин
Российский актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:37
2024-01-23T21:37
культура
общество
александр саюталин (актер)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923086648_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_6db828d1366716939365aea51b371939.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру".Причина его смерти не уточняется.Саюталин родился 26 октября 1963 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1990 году. Снялся почти в ста фильмах. Играл роли в таких сериалах как "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Одной из последних работ актера стал сериал "Невский".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923086648_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_7892ad4f82640afd96757f3a2c080002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр саюталин (актер), россия
Культура, Общество, Александр Саюталин (актер), Россия
Умер актер Александр Саюталин

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Саюталин

© Фото : Кинокомпания "Триикс медиа"Актер Александр Саюталин
Актер Александр Саюталин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Кинокомпания "Триикс медиа"
Актер Александр Саюталин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру".
Причина его смерти не уточняется.
Саюталин родился 26 октября 1963 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1990 году. Снялся почти в ста фильмах. Играл роли в таких сериалах как "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Одной из последних работ актера стал сериал "Невский".
 
КультураОбществоАлександр Саюталин (актер)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала