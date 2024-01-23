https://ria.ru/20240123/aes-1922965685.html
Президент Египта отметил высокие темпы строительства АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта отметил высокие темпы строительства АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024
Президент Египта отметил высокие темпы строительства АЭС "Эль-Дабаа"
Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС "Эль-Дабаа" идет более высокими темпами, чем было изначально согласовано, заявил президент Египта... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:11
2024-01-23T14:11
2024-01-23T14:11
в мире
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭД-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС "Эль-Дабаа" идет более высокими темпами, чем было изначально согласовано, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе церемонии начала заливка бетона в основание энергоблока №4. Во вторник ас-Сиси и президент России Владимир Путин, выступившие в формате видеоконференции, дали старт началу строительства энергоблока. Сооружение строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Строительство проекта идет более высокими темпами, чем был согласовано изначально", - сказал ас-Сиси. АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы - Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков, в 2023 году стартовало возведение третьего. АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в прошлом году в преддверии саммита "Россия–Африка". По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.
https://ria.ru/20240123/aes-1922752724.html
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Президент Египта отметил высокие темпы строительства АЭС "Эль-Дабаа"
Ас-Сиси: строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет быстрее, чем было согласовано
ЭД-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС "Эль-Дабаа" идет более высокими темпами, чем было изначально согласовано, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе церемонии начала заливка бетона в основание энергоблока №4.
Во вторник ас-Сиси и президент России Владимир Путин
, выступившие в формате видеоконференции, дали старт началу строительства энергоблока. Сооружение строится при участии российской госкорпорации "Росатом
".
"Строительство проекта идет более высокими темпами, чем был согласовано изначально", - сказал ас-Сиси.
АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря
, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы - Каира
. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков, в 2023 году стартовало возведение третьего.
АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в прошлом году в преддверии саммита "Россия–Африка". По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям