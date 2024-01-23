https://ria.ru/20240123/aes-1922965685.html

Президент Египта отметил высокие темпы строительства АЭС "Эль-Дабаа"

Президент Египта отметил высокие темпы строительства АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024

Президент Египта отметил высокие темпы строительства АЭС "Эль-Дабаа"

Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС "Эль-Дабаа" идет более высокими темпами, чем было изначально согласовано, заявил президент Египта... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:11

2024-01-23T14:11

2024-01-23T14:11

в мире

египет

россия

абдель фаттах ас-сиси

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЭД-ДАБАА (Египет), 23 янв - РИА Новости. Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС "Эль-Дабаа" идет более высокими темпами, чем было изначально согласовано, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе церемонии начала заливка бетона в основание энергоблока №4. Во вторник ас-Сиси и президент России Владимир Путин, выступившие в формате видеоконференции, дали старт началу строительства энергоблока. Сооружение строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Строительство проекта идет более высокими темпами, чем был согласовано изначально", - сказал ас-Сиси. АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы - Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков, в 2023 году стартовало возведение третьего. АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в прошлом году в преддверии саммита "Россия–Африка". По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.

https://ria.ru/20240123/aes-1922752724.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

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Кирилл Волков

в мире, египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"