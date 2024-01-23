https://ria.ru/20240123/aes-1922957757.html

Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа"

Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024

Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа"

Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видео-конференц-связи дали старт заливке бетона в основание энергоблока... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:43

2024-01-23T13:43

2024-01-23T14:53

египет

в мире

россия

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

абдель фаттах ас-сиси

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ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видео-конференц-связи дали старт заливке бетона в основание энергоблока № 4 атомной электростанции "Эль-Дабаа"."Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер. Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", — сказал Путин на церемонии начала заливки.Российский лидер указал, что динамично растет и двусторонний товарооборот, объем которого за десять месяцев прошлого года увеличился на 20%. Также реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, сельском хозяйстве, продовольственной кооперации.Кроме того, как добавил Путин, Москва постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства России в БРИКС эффективно встроился в работу объединения. При этом вступление Каира в блок открывает новые перспективы сотрудничества между странами, подчеркнул президент России.Во время церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока две команды проекта на сцене — российская и египетская — вместе нажали на кнопки."Теперь мы можем с гордостью сообщить, что все энергоблоки проекта вступили в основную фазу строительства. Поздравляю вас с этим историческим событием, поздравляю с началом реализации мечты", — сказали со сцены.Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект "Эль-Дабаа" развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции.АЭС расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".Это первая для Египта атомная станция, а также особенный проект для "Росатома" — не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Африканском континенте.В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и № 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца — это рекорд для мировой атомной промышленности. А в 2023-м стартовало сооружение третьего энергоблока.

https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1898975362.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нажали кнопку: старт строительства четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" Нажали кнопку: старт строительства четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" 2024-01-23T13:43 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

египет, в мире, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", абдель фаттах ас-сиси