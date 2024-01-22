https://ria.ru/20240122/zvezda-1922859659.html

Звезду "50 оттенков серого" госпитализировали в Португалии

Звезду "50 оттенков серого" госпитализировали в Португалии - РИА Новости, 22.01.2024

Звезду "50 оттенков серого" госпитализировали в Португалии

Британский актер Джейми Дорнан, известный по роли миллионера Кристиана Грея в фильме "50 оттенков серого", госпитализирован в Португалии с симптомами сердечного РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T23:33

2024-01-22T23:33

2024-01-22T23:33

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Британский актер Джейми Дорнан, известный по роли миллионера Кристиана Грея в фильме "50 оттенков серого", госпитализирован в Португалии с симптомами сердечного приступа, предположительно, после контакта с ядовитыми гусеницами, сообщила газета Daily Mail. По информации издания, актер находился в отпуске в Португалии вместе со своим другом, ведущим программы Good Morning Britain Гордоном Смартом, они оба почувствовали недомогание на второй день отдыха. Первым к врачу попал Смарт с жалобами на покалывания и учащенное сердцебиение, однако его вскоре выписали. По словам ведущего, после выписки он обнаружил Дорнана подключенным к медицинским аппаратам. Как отметил Смарт, актер жаловался на онемение конечностей. Через неделю врач сообщил Смарту, что эти симптомы, вероятно, вызваны контактом с ядовитыми гусеницами. "И оказывается, что на юге Португалии на полях для гольфа обитают гусеницы, которые способны убивать собак и вызывать у мужчин от 40 лет сердечный приступ", - заявил Смарт. Отмечается, что крошечные волоски гусениц содержат раздражающий белок под названием тауметопоин, который может вызвать болезненные раздражения кожи, глаз, горла, а в редких случаях - стать причиной аллергической реакции. Роман об отношениях молодого эксцентричного миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил "50 оттенков серого" прочитали более 200 тысяч человек с 2012 года. Согласно статистике "Литрес", он стал самой популярной электронной книгой прошедшего десятилетия в России.

https://ria.ru/20240112/khammer-1921011956.html

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португалия, россия, джейми дорнан, литрес