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Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая - РИА Новости, 23.01.2024
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22:44 22.01.2024 (обновлено: 00:14 23.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857196.html
Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая
Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая - РИА Новости, 23.01.2024
Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая
Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Киргизии и Китая, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-22T22:44
2024-01-23T00:14
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китай
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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Киргизии и Китая, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. В домах жителей столицы Киргизии качались люстры и мебель. Часть жильцов многоэтажных зданий покинули свои квартиры и около получаса стояли во дворах, опасаясь повторных толчков. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов. О пострадавших или разрушениях на территории Киргизии пока не сообщалось.
https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857057.html
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в мире, киргизия, бишкек, китай
В мире, Киргизия, Бишкек, Китай
Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая

В Бишкеке почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Киргизии и Китая

© РИА Новости / Акылбек Батырбеков | Перейти в медиабанкВид на Бишкек
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Киргизии и Китая, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
В домах жителей столицы Киргизии качались люстры и мебель. Часть жильцов многоэтажных зданий покинули свои квартиры и около получаса стояли во дворах, опасаясь повторных толчков.
По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов.
О пострадавших или разрушениях на территории Киргизии пока не сообщалось.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Жертв и разрушений после землетрясения на границе Киргизии и Китая нет
Вчера, 22:41
 
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