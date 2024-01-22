https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857196.html

Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая

Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая - РИА Новости, 23.01.2024

Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая

Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Киргизии и Китая, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-22T22:44

2024-01-22T22:44

2024-01-23T00:14

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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Киргизии и Китая, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. В домах жителей столицы Киргизии качались люстры и мебель. Часть жильцов многоэтажных зданий покинули свои квартиры и около получаса стояли во дворах, опасаясь повторных толчков. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов. О пострадавших или разрушениях на территории Киргизии пока не сообщалось.

https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857057.html

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в мире, киргизия, бишкек, китай