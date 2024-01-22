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На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 22.01.2024
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21:56 22.01.2024 (обновлено: 22:59 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922853407.html
На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение
На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 22.01.2024
На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали на границе Китая и Киргизии, сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:56
2024-01-22T22:59
в мире
ташкент
китай
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали на границе Китая и Киргизии, сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.&quot;Двадцать второго января 2024 года в 23:08 (21:08 мск) в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 41,05 градуса северной широты; 79,51 градуса восточной долготы. Магнитуда М=7&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным мониторинга, толчки возникли на глубине 15 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 километра. Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана. В Ферганской долине их интенсивность оценили в 3-4 балла, в Ташкенте — в 3 балла.Корреспондент РИА Новости в Ташкенте сообщил, что в районе, где он проживает, жители близлежащих домов не покидали свои квартиры.В 21:42 мск в Узбекистане зафиксировали еще одно землетрясение на китайско-киргизской границе. Его магнитуду оценили в 5,7. На этот раз толчки на территории республики не ощущались.
https://ria.ru/20240121/zemletryasenie-1922582120.html
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в мире, ташкент, китай, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), узбекистан
В мире, Ташкент, Китай, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Узбекистан
На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение

На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали на границе Китая и Киргизии, сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
«

"Двадцать второго января 2024 года в 23:08 (21:08 мск) в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 41,05 градуса северной широты; 79,51 градуса восточной долготы. Магнитуда М=7", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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По данным мониторинга, толчки возникли на глубине 15 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 километра.
Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана. В Ферганской долине их интенсивность оценили в 3-4 балла, в Ташкенте — в 3 балла.
Корреспондент РИА Новости в Ташкенте сообщил, что в районе, где он проживает, жители близлежащих домов не покидали свои квартиры.
В 21:42 мск в Узбекистане зафиксировали еще одно землетрясение на китайско-киргизской границе. Его магнитуду оценили в 5,7. На этот раз толчки на территории республики не ощущались.
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В миреТашкентКитайКиргизияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Узбекистан
 
 
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