https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922853407.html

На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение

На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 22.01.2024

На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали на границе Китая и Киргизии, сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T21:56

2024-01-22T21:56

2024-01-22T22:59

в мире

ташкент

китай

киргизия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали на границе Китая и Киргизии, сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана."Двадцать второго января 2024 года в 23:08 (21:08 мск) в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 41,05 градуса северной широты; 79,51 градуса восточной долготы. Магнитуда М=7", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным мониторинга, толчки возникли на глубине 15 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 километра. Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана. В Ферганской долине их интенсивность оценили в 3-4 балла, в Ташкенте — в 3 балла.Корреспондент РИА Новости в Ташкенте сообщил, что в районе, где он проживает, жители близлежащих домов не покидали свои квартиры.В 21:42 мск в Узбекистане зафиксировали еще одно землетрясение на китайско-киргизской границе. Его магнитуду оценили в 5,7. На этот раз толчки на территории республики не ощущались.

https://ria.ru/20240121/zemletryasenie-1922582120.html

https://ria.ru/20240119/zemletryasenie-1922439144.html

ташкент

китай

киргизия

узбекистан

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в мире, ташкент, китай, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), узбекистан