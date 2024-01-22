Растерян. На Западе раскрыли, что стало с Зеленским после вестей с фронта
Daily Star: Зеленский сильно растерялся после разгрома ВСУ на фронте
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский растерялся после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года, пишет Daily Star.
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"На фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность", — говорится в статье.
По мнению британского профессора Энтони Глиза, вооруженное противостояние будет продолжаться медленными темпами всю оставшуюся зиму. При этом Украине не окажут никакой существенной военной помощи.
Глиз убежден, что возможный мир с Россией "обернется катастрофой" для Запада. "Возможно, в 2024 году мы получим мир, мир на путинских условиях", — резюмировал он.
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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