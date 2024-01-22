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Растерян. На Западе раскрыли, что стало с Зеленским после вестей с фронта - РИА Новости, 22.01.2024
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19:30 22.01.2024 (обновлено: 19:32 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922836593.html
Растерян. На Западе раскрыли, что стало с Зеленским после вестей с фронта
Растерян. На Западе раскрыли, что стало с Зеленским после вестей с фронта - РИА Новости, 22.01.2024
Растерян. На Западе раскрыли, что стало с Зеленским после вестей с фронта
Президент Украины Владимир Зеленский растерялся после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года, пишет Daily Star. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:30
2024-01-22T19:32
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владимир путин
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вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский растерялся после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года, пишет Daily Star."На фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность", — говорится в статье.По мнению британского профессора Энтони Глиза, вооруженное противостояние будет продолжаться медленными темпами всю оставшуюся зиму. При этом Украине не окажут никакой существенной военной помощи.Глиз убежден, что возможный мир с Россией "обернется катастрофой" для Запада. "Возможно, в 2024 году мы получим мир, мир на путинских условиях", — резюмировал он.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922773832.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
Растерян. На Западе раскрыли, что стало с Зеленским после вестей с фронта

Daily Star: Зеленский сильно растерялся после разгрома ВСУ на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский растерялся после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года, пишет Daily Star.
«
"На фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность", — говорится в статье.
По мнению британского профессора Энтони Глиза, вооруженное противостояние будет продолжаться медленными темпами всю оставшуюся зиму. При этом Украине не окажут никакой существенной военной помощи.
Глиз убежден, что возможный мир с Россией "обернется катастрофой" для Запада. "Возможно, в 2024 году мы получим мир, мир на путинских условиях", — резюмировал он.
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Вчера, 14:49
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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