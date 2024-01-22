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"Безграмотный клоун". Указ Зеленского о землях России вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 22.01.2024
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17:36 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922815014.html
"Безграмотный клоун". Указ Зеленского о землях России вызвал ярость в Сети
"Безграмотный клоун". Указ Зеленского о землях России вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 22.01.2024
"Безграмотный клоун". Указ Зеленского о землях России вызвал ярость в Сети
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, издавшего указ об "исторически населенных украинцами территориях России". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:36
2024-01-22T17:36
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, издавшего указ об "исторически населенных украинцами территориях России"."Зеленский, ты — безграмотный клоун. Казаки Кубани и Запорожья — это часть Российской империи. Никакого отношения эти земли к Украине не имеют. Такого государства не существовало", — напомнили в комментариях."И что, черт возьми, дает этот указ?" — задался вопросом участник дискуссии."Зеленский принял очередной наркодекрет", — сыронизировал пользователь."Окончательно потерял рассудок", — заметили в беседе."Он может издать миллион указов, но российская армия не даст ему их воплотить в жизнь", — резюмировал пользовательРанее Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами" территориях России. К ним он отнес земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это незатейливым пропагандистским ходом, вызванным провалами ВСУ на фронте. Он предложил украинскому президенту "завязывать", иначе "так он скоро Канаду присоединит".Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Зеленского, заявила, что происходящее в соседней республике далеко от политических оценок, ближе к медицинской терминологии. Болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, подчеркнула она.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, сравнил Зеленского с Гитлером, который тоже мечтал захватить русские земли.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922773832.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, ольга ковитиди, вооруженные силы украины, госдума рф
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Ольга Ковитиди, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ

"Безграмотный клоун". Указ Зеленского о землях России вызвал ярость в Сети

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, издавшего указ об "исторически населенных украинцами территориях России".
«
"Зеленский, ты — безграмотный клоун. Казаки Кубани и Запорожья — это часть Российской империи. Никакого отношения эти земли к Украине не имеют. Такого государства не существовало", — напомнили в комментариях.
"И что, черт возьми, дает этот указ?" — задался вопросом участник дискуссии.
"Зеленский принял очередной наркодекрет", — сыронизировал пользователь.
"Окончательно потерял рассудок", — заметили в беседе.
"Он может издать миллион указов, но российская армия не даст ему их воплотить в жизнь", — резюмировал пользователь
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Ранее Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами" территориях России. К ним он отнес земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это незатейливым пропагандистским ходом, вызванным провалами ВСУ на фронте. Он предложил украинскому президенту "завязывать", иначе "так он скоро Канаду присоединит".
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Зеленского, заявила, что происходящее в соседней республике далеко от политических оценок, ближе к медицинской терминологии. Болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, подчеркнула она.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, сравнил Зеленского с Гитлером, который тоже мечтал захватить русские земли.
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ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевОльга КовитидиВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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