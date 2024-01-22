https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922705904.html

СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников

СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников - РИА Новости, 22.01.2024

СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников

Вашингтон угрожает Владимиру Зеленскому опубликовать разрушительный компромат, если украинский президент не уволит десятки высокопоставленных чиновников из... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:10

2024-01-22T10:10

2024-01-22T11:33

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сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон угрожает Владимиру Зеленскому опубликовать разрушительный компромат, если украинский президент не уволит десятки высокопоставленных чиновников из своего окружения, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", — цитирует пресс-бюро СВР главу ведомства.Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Зеленского как президента, подчеркнули в разведке. Подчеркивается, что в этих условиях "он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев"."В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации. <...> По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", — добавили в СВР.В частности, на пост премьер-министра Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. На должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Украины Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, выпускник польского Национального института государственного управления.Эти настоятельные рекомендации до Зеленского довели во время визита в США в декабре.Российская разведка ранее уже публиковала данные о конфликте между Киевом и Вашингтоном. Так, в декабре сообщалось, что американские элиты рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на другого президента из-за его "бесконечного хамства", беспредельной коррупции на Украине, а также из-за утраты возможности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр