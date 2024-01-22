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СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 22.01.2024 (обновлено: 11:33 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922705904.html
СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников
СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников - РИА Новости, 22.01.2024
СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников
Вашингтон угрожает Владимиру Зеленскому опубликовать разрушительный компромат, если украинский президент не уволит десятки высокопоставленных чиновников из... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:10
2024-01-22T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон угрожает Владимиру Зеленскому опубликовать разрушительный компромат, если украинский президент не уволит десятки высокопоставленных чиновников из своего окружения, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", — цитирует пресс-бюро СВР главу ведомства.Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Зеленского как президента, подчеркнули в разведке. Подчеркивается, что в этих условиях "он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев"."В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации. &lt;...&gt; По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", — добавили в СВР.В частности, на пост премьер-министра Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. На должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Украины Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, выпускник польского Национального института государственного управления.Эти настоятельные рекомендации до Зеленского довели во время визита в США в декабре.Российская разведка ранее уже публиковала данные о конфликте между Киевом и Вашингтоном. Так, в декабре сообщалось, что американские элиты рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на другого президента из-за его "бесконечного хамства", беспредельной коррупции на Украине, а также из-за утраты возможности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона.
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ситуация в ДНР и ЛНР
СВР заявила, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им чиновников

СВР: США требуют от Зеленского убрать неугодных чиновников, угрожая компроматом

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон угрожает Владимиру Зеленскому опубликовать разрушительный компромат, если украинский президент не уволит десятки высокопоставленных чиновников из своего окружения, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«
"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", — цитирует пресс-бюро СВР главу ведомства.
Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Зеленского как президента, подчеркнули в разведке. Подчеркивается, что в этих условиях "он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев".
«
"В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации. <...> По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", — добавили в СВР.
В частности, на пост премьер-министра Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. На должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Украины Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, выпускник польского Национального института государственного управления.
Эти настоятельные рекомендации до Зеленского довели во время визита в США в декабре.
Российская разведка ранее уже публиковала данные о конфликте между Киевом и Вашингтоном. Так, в декабре сообщалось, что американские элиты рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на другого президента из-за его "бесконечного хамства", беспредельной коррупции на Украине, а также из-за утраты возможности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Зеленский летит в США, чтобы пережить боль
11 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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