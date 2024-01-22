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Более 10 тысяч заявок поступило на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 22.01.2024
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16:34 22.01.2024 (обновлено: 17:39 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zayavki-1922795798.html
Более 10 тысяч заявок поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"
Более 10 тысяч заявок поступило на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 22.01.2024
Более 10 тысяч заявок поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"
Больше 10 тысяч проектов и предложений зарегистрированы на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегических инициатив... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:34
2024-01-22T17:39
россия
москва
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Больше 10 тысяч проектов и предложений зарегистрированы на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", со-организатор - ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба фонда. Подать свою заявку можно до 31 января на крауд-платформе по семи направлениям. Цель форума – найти и поддержать перспективные инициативы и идеи, которые смогут помочь развитию российского бизнеса, а также социальной, образовательной, технологической, экологической, цифровой сферы страны. Участниками форума на текущий момент уже стали более 50 тысяч человек со всех регионов. Эксперты проверят и оценят все поступившие на форум заявки, а также дадут свои комментарии для доработки проектов. Кроме того, специалисты отберут топ-1000 и топ-100 лучших предложений, которые будут презентованы руководству страны. Ежегодно порядка одной тысячи инициатив, участвовавших в СИНВ, получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнеров форума, говорится в сообщении. "Меньше двух недель остается до окончания приема заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Мы ждем проекты и решения в любой стадии разработки. Наши эксперты готовы оказывать помощь лидерам и командам, чтобы общими усилиями подготовить сильные инициативы, способные изменить жизнь граждан к лучшему, - цитирует пресс-служба слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. По ее словам, наиболее популярные предложения от представителей регионов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования. "Отдельного внимания заслуживают предложения по развитию отечественных технологических компетенций и импортозамещения, а также цифровые сервисы для повышения качества жизни граждан. Все они получат оценку, а лучшие из них – поддержку в реализации и тиражировании на всю страну", - подчеркнула руководитель АСИ. Всего по направлению "Качество жизни населения поступило более 3,6 тысячи идей, по направлению "Эффективный труд и образование" — больше 2,3 тысячи, по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" — свыше 1,9 тысячи. Более 1,6 тысячи заявок поданы по направлению "Пространство для жизни", больше 1,2 тысячи – по направлению "Технологическое развитие", свыше одной тысячи – по направлению "Эффективное государство", более 670 – по направлению "Экономика данных и цифровые решения", добавили в пресс-службе. Лидерство по числу поданных идей удерживает Башкирия – регион направил на форум больше две тысячи заявок, второе место занимает Москва (более одной тысячи), тройку замыкает Саратовская область (больше 870). В первую пятерку также входят Самарская область (более 760 идей) и Московская область (свыше 500). В десятке лидеров – Санкт-Петербург (более 460 идей), Ростовская область (больше 400), Иркутская область (свыше 340), Краснодарский край (более 300) и Кемеровская область (более 270), рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что также до 31 января на крауд-платформе продолжается прием заявок на конкурс растущих отечественных брендов "Знай наших". Его участниками стали уже более 8,5 тысячи брендов со всей России. Больше всего заявок поданы в номинации "Продукты питания" - больше 3,2 тысячи, следом идут "Потребительские товары" - свыше 1,9 тысячи, "Креатив" и "Специальные номинации" - более 1,2 тысячи, "ИТ" - больше 480 и "Высокие технологии" - более 390. Первое место по количеству поданных брендов – за Татарстаном (свыше 1,6 тысячи), второе место – у Башкирии (более 1,4 тысячи), в тройку также входит Москва (больше 800). В первой десятке – Приморье (более 300 брендов), Подмосковье и Ростовская область (больше 260), Саратовская область (свыше 170), Самарская область (более 160), Санкт-Петербург (больше 150) и Иркутская область (более 140).
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россия, москва, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс"
Россия, Москва, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд "Росконгресс"

Более 10 тысяч заявок поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"

© iStock.com / PeopleImagesРаботники во время обсуждения проекта в офисе
Работники во время обсуждения проекта в офисе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© iStock.com / PeopleImages
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Больше 10 тысяч проектов и предложений зарегистрированы на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", со-организатор - ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба фонда.
Подать свою заявку можно до 31 января на крауд-платформе по семи направлениям. Цель форума – найти и поддержать перспективные инициативы и идеи, которые смогут помочь развитию российского бизнеса, а также социальной, образовательной, технологической, экологической, цифровой сферы страны.
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Участниками форума на текущий момент уже стали более 50 тысяч человек со всех регионов. Эксперты проверят и оценят все поступившие на форум заявки, а также дадут свои комментарии для доработки проектов. Кроме того, специалисты отберут топ-1000 и топ-100 лучших предложений, которые будут презентованы руководству страны. Ежегодно порядка одной тысячи инициатив, участвовавших в СИНВ, получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнеров форума, говорится в сообщении.
"Меньше двух недель остается до окончания приема заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Мы ждем проекты и решения в любой стадии разработки. Наши эксперты готовы оказывать помощь лидерам и командам, чтобы общими усилиями подготовить сильные инициативы, способные изменить жизнь граждан к лучшему, - цитирует пресс-служба слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.
По ее словам, наиболее популярные предложения от представителей регионов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования. "Отдельного внимания заслуживают предложения по развитию отечественных технологических компетенций и импортозамещения, а также цифровые сервисы для повышения качества жизни граждан. Все они получат оценку, а лучшие из них – поддержку в реализации и тиражировании на всю страну", - подчеркнула руководитель АСИ.
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Всего по направлению "Качество жизни населения поступило более 3,6 тысячи идей, по направлению "Эффективный труд и образование" — больше 2,3 тысячи, по направлению "Развитие экономики и предпринимательства" — свыше 1,9 тысячи. Более 1,6 тысячи заявок поданы по направлению "Пространство для жизни", больше 1,2 тысячи – по направлению "Технологическое развитие", свыше одной тысячи – по направлению "Эффективное государство", более 670 – по направлению "Экономика данных и цифровые решения", добавили в пресс-службе.
Лидерство по числу поданных идей удерживает Башкирия – регион направил на форум больше две тысячи заявок, второе место занимает Москва (более одной тысячи), тройку замыкает Саратовская область (больше 870). В первую пятерку также входят Самарская область (более 760 идей) и Московская область (свыше 500). В десятке лидеров – Санкт-Петербург (более 460 идей), Ростовская область (больше 400), Иркутская область (свыше 340), Краснодарский край (более 300) и Кемеровская область (более 270), рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что также до 31 января на крауд-платформе продолжается прием заявок на конкурс растущих отечественных брендов "Знай наших". Его участниками стали уже более 8,5 тысячи брендов со всей России. Больше всего заявок поданы в номинации "Продукты питания" - больше 3,2 тысячи, следом идут "Потребительские товары" - свыше 1,9 тысячи, "Креатив" и "Специальные номинации" - более 1,2 тысячи, "ИТ" - больше 480 и "Высокие технологии" - более 390.
Первое место по количеству поданных брендов – за Татарстаном (свыше 1,6 тысячи), второе место – у Башкирии (более 1,4 тысячи), в тройку также входит Москва (больше 800). В первой десятке – Приморье (более 300 брендов), Подмосковье и Ростовская область (больше 260), Саратовская область (свыше 170), Самарская область (более 160), Санкт-Петербург (больше 150) и Иркутская область (более 140).
 
РоссияМоскваСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Фонд "Росконгресс"
 
 
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