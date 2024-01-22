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В ГД пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 22.01.2024
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00:37 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/zasedanie-1922671550.html
В ГД пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей
В ГД пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей - РИА Новости, 22.01.2024
В ГД пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей
Заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей, на котором обсудят в том числе подготовку промежуточного доклада,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:37
2024-01-22T00:37
анна кузнецова
россия
киев
европа
инна святенко
андрей климов
госдума рф
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей, на котором обсудят в том числе подготовку промежуточного доклада, состоится 22 января в Госдуме. Парламентская комиссия прорабатывает вопросы, касающиеся вербовки детей киевским режимом, целенаправленного уничтожения гражданского населения, механизмов воздействия на детей, отправки их в европейские страны, применения запрещённого оружия и другие, сообщала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Киевский режим - катализатор детской преступности в России и странах Европы, заявила Кузнецова 18 декабря. Промежуточный доклад будет подготовлен в феврале, а итоговый - к лету, рассказала ранее сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Инна Святенко. В ходе общения с журналистами Святенко отметила, что по итогам работы комиссии и подготовки доклада будет организована "встреча с послами", с тем, чтобы ознакомить их с тем документом, который подготовят законодатели к 21 июня. По её словам, комиссия завершает свою работу в июне. В ходе заседания комиссии 18 января глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов напомнил, что ранее была организована встреча с участием дипломатов из почти 50 стран, входящих в ОБСЕ. Это мероприятие проходило перед выборами в Госдуму на площадке МИД РФ. Послам рассказали о российском законодательстве, в том числе касающемся выборов. Климов предложил и в этот раз "собрать послов" и довести до них информацию, изложенную в докладе парламентской комиссии. В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подчеркнул, что поднятая законодателями тема преступлений Киева против детей уже вошла в международную правовую повестку дня. Госдума на пленарном заседании 7 декабря приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима против детей. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html
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анна кузнецова, россия, киев, европа, инна святенко, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, обсе
Анна Кузнецова, Россия, Киев, Европа, Инна Святенко, Андрей Климов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, ОБСЕ
В ГД пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

В ГД 22 января пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей, на котором обсудят в том числе подготовку промежуточного доклада, состоится 22 января в Госдуме.
Парламентская комиссия прорабатывает вопросы, касающиеся вербовки детей киевским режимом, целенаправленного уничтожения гражданского населения, механизмов воздействия на детей, отправки их в европейские страны, применения запрещённого оружия и другие, сообщала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Киевский режим - катализатор детской преступности в России и странах Европы, заявила Кузнецова 18 декабря.
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Промежуточный доклад будет подготовлен в феврале, а итоговый - к лету, рассказала ранее сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
В ходе общения с журналистами Святенко отметила, что по итогам работы комиссии и подготовки доклада будет организована "встреча с послами", с тем, чтобы ознакомить их с тем документом, который подготовят законодатели к 21 июня. По её словам, комиссия завершает свою работу в июне.
В ходе заседания комиссии 18 января глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов напомнил, что ранее была организована встреча с участием дипломатов из почти 50 стран, входящих в ОБСЕ. Это мероприятие проходило перед выборами в Госдуму на площадке МИД РФ. Послам рассказали о российском законодательстве, в том числе касающемся выборов. Климов предложил и в этот раз "собрать послов" и довести до них информацию, изложенную в докладе парламентской комиссии.
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подчеркнул, что поднятая законодателями тема преступлений Киева против детей уже вошла в международную правовую повестку дня.
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Госдума на пленарном заседании 7 декабря приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима против детей.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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