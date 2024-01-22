https://ria.ru/20240122/zakonotvorchestvo-1922823841.html
Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении наказания за утечки данных
Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении наказания за утечки данных - РИА Новости, 22.01.2024
Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении наказания за утечки данных
Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении ответственности за утечку персональных данных, сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:19
2024-01-22T18:19
2024-01-22T18:19
общество
андрей турчак
госдума рф
единая россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении ответственности за утечку персональных данных, сообщил источник в Госдуме. "Пленарное заседание 23 января… В повестку также включены законопроекты… Об усилении ответственности за утечку персональных данных – первое чтение (№ 502104-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и № 502113-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации")", - сообщил источник в ГД. Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. В частности, будут введены новые составы административных правонарушений и кратно увеличены штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом.
https://ria.ru/20231228/dannye-1918673670.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия, совет федерации рф
Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении наказания за утечки данных
Госдума 23 января рассмотрит ужесточение ответственности за утечки личных данных