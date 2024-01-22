https://ria.ru/20240122/zakonotvorchestvo-1922823841.html

Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении наказания за утечки данных

Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении наказания за утечки данных - РИА Новости, 22.01.2024

Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении наказания за утечки данных

Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении ответственности за утечку персональных данных, сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:19

2024-01-22T18:19

2024-01-22T18:19

общество

андрей турчак

госдума рф

единая россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Госдума 23 января рассмотрит проекты об усилении ответственности за утечку персональных данных, сообщил источник в Госдуме. "Пленарное заседание 23 января… В повестку также включены законопроекты… Об усилении ответственности за утечку персональных данных – первое чтение (№ 502104-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и № 502113-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации")", - сообщил источник в ГД. Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. В частности, будут введены новые составы административных правонарушений и кратно увеличены штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом.

https://ria.ru/20231228/dannye-1918673670.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия, совет федерации рф