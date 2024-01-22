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В Болгарии разработали проект о замораживании российской недвижимости - РИА Новости, 22.01.2024
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15:03 22.01.2024 (обновлено: 15:07 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zakonoproekt-1922775769.html
В Болгарии разработали проект о замораживании российской недвижимости
В Болгарии разработали проект о замораживании российской недвижимости - РИА Новости, 22.01.2024
В Болгарии разработали проект о замораживании российской недвижимости
Болгарские депутаты из парламентской фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") разработали законопроект о замораживании... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:03
2024-01-22T15:07
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болгария
черное море
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Болгарские депутаты из парламентской фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") разработали законопроект о замораживании собственности находящихся под санкциями россиян, сообщил депутат Ивайло Мирчев. "Возвращение санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия" и замораживание российской недвижимости, принадлежащей лицам под санкциями - наша приоритетная задача, заявленная уже в 2023 году. Поэтому сегодня (в понедельник) мы вместе с (депутатом – ред) Надеждой Йордановой предложим нашей парламентской группе новый законопроект, касающийся этого вопроса", - написал в Facebook* депутат Ивайло Мирчев. Болгарские СМИ утверждают, что комплекс "Камчия" на Черном море принадлежит российскому правительству. Депутат заявляет, что новый закон необходим для выполнения обязательства по реализации международных ограничительных мер против России. В рамках инициативы также предлагается публиковать на сайте болгарского МИД открытый список находящихся под санкциями лиц. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231216/intervyu-1916210611.html
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болгария
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россия, болгария, черное море, владимир путин
Россия, Болгария, Черное море, Владимир Путин
В Болгарии разработали проект о замораживании российской недвижимости

Депутаты в Болгарии подготовили проект о замораживании собственности россиян

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Болгарские депутаты из парламентской фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") разработали законопроект о замораживании собственности находящихся под санкциями россиян, сообщил депутат Ивайло Мирчев.
«
"Возвращение санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия" и замораживание российской недвижимости, принадлежащей лицам под санкциями - наша приоритетная задача, заявленная уже в 2023 году. Поэтому сегодня (в понедельник) мы вместе с (депутатом – ред) Надеждой Йордановой предложим нашей парламентской группе новый законопроект, касающийся этого вопроса", - написал в Facebook* депутат Ивайло Мирчев. Болгарские СМИ утверждают, что комплекс "Камчия" на Черном море принадлежит российскому правительству.
Депутат заявляет, что новый закон необходим для выполнения обязательства по реализации международных ограничительных мер против России.
В рамках инициативы также предлагается публиковать на сайте болгарского МИД открытый список находящихся под санкциями лиц.
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла
16 декабря 2023, 16:16
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться
28 декабря 2023, 08:00
 
РоссияБолгарияЧерное мореВладимир Путин
 
 
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