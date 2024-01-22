https://ria.ru/20240122/zabolevaemost-1922835650.html
В Петербурге за неделю снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Петербурге за неделю снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 22.01.2024
В Петербурге за неделю снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 17%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:15
2024-01-22T19:15
2024-01-22T19:15
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 17%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. "На третьей календарной неделе 2024 года (с 15.01.2024 по 21.01.2024) в сравнении с предыдущей второй неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 17%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС - вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 2,4%.
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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге за неделю снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: в Петербурге на 17% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 17%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
"На третьей календарной неделе 2024 года (с 15.01.2024 по 21.01.2024) в сравнении с предыдущей второй неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 17%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС - вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 2,4%.
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