https://ria.ru/20240122/zabolevaemost-1922835650.html

В Петербурге за неделю снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Петербурге за неделю снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 22.01.2024

В Петербурге за неделю снизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 17%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:15

2024-01-22T19:15

2024-01-22T19:15

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю снизилась на 17%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. "На третьей календарной неделе 2024 года (с 15.01.2024 по 21.01.2024) в сравнении с предыдущей второй неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 17%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС - вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 2,4%.

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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)