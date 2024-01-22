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В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана - РИА Новости, 22.01.2024
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19:33 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/yaytsa-1922836988.html
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана - РИА Новости, 22.01.2024
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана
Россельхознадзор проконтролировал поставку в РФ очередных партий пищевых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:33
2024-01-22T19:33
россия
азербайджан
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал поставку в РФ очередных партий пищевых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. "Очередные партии азербайджанских пищевых яиц поступили на территорию России под контролем Россельхознадзора", - говорится в сообщении. 20 и 21 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России. По прибытии грузов на складе временного хранения был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 миллиона штук пищевых яиц. Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику. Кроме того, в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. В рамках этой квоты из Турции на 18 января было ввезено 1,2 миллиона яиц и ожидалась поставка еще 900 тысяч штук.
https://ria.ru/20240118/yaytsa-1922152622.html
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россия, азербайджан, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Азербайджан, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана

Россельхознадзор: Азербайджан поставил очередную партию яиц в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал поставку в РФ очередных партий пищевых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства.
"Очередные партии азербайджанских пищевых яиц поступили на территорию России под контролем Россельхознадзора", - говорится в сообщении.
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20 и 21 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России. По прибытии грузов на складе временного хранения был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 миллиона штук пищевых яиц.
Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Кроме того, в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. В рамках этой квоты из Турции на 18 января было ввезено 1,2 миллиона яиц и ожидалась поставка еще 900 тысяч штук.
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РоссияАзербайджанСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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