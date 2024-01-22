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На острове Попова во Владивостоке ветер повалил вышку сотовой связи - РИА Новости, 22.01.2024
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10:30 22.01.2024 (обновлено: 10:31 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/vyshka-1922713519.html
На острове Попова во Владивостоке ветер повалил вышку сотовой связи
На острове Попова во Владивостоке ветер повалил вышку сотовой связи - РИА Новости, 22.01.2024
На острове Попова во Владивостоке ветер повалил вышку сотовой связи
Штормовой ветер повалил вышку сотовой связи на обитаемом острове Попова во Владивостоке, мобильная связь на территории работает с перебоями, специалисты решают... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:30
2024-01-22T10:31
происшествия
владивосток
русский (остров)
первомайский район
мегафон
мтс
вымпелком
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовой ветер повалил вышку сотовой связи на обитаемом острове Попова во Владивостоке, мобильная связь на территории работает с перебоями, специалисты решают вопрос восстановления сооружения, сообщили журналистам в мэрии Владивостока. "Упала вышка, которую использовали операторы "Мегафон", "МТС", "Вымпелком" и "Теле2". Сама вышка в федеральной собственности, специалисты уже занимаются решением вопроса ее восстановления. Мобильная связь на острове есть местами", - сообщил журналистам представитель мэрии Владивостока.Остров Попова – обитаемый остров в заливе Петра Великого в 20 километрах от Владивостока, одноименный поселок административно входит в его состав, относится к Первомайскому району. По данным Всероссийской переписи населения 2023 года, на острове проживает 522 человека. По информации Примгидромета, в понедельник во Владивостоке отмечаются ураганные порывы ветра. По данным синоптиков, на острове Русский, который граничит с островом Попова, порывы достигают 28,5 метра в секунду, на материковой части Владивостока отмечаются порывы ветра скоростью в 26 метров в секунду. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует порывистый ветер. Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявили, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк.
https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922697151.html
владивосток
русский (остров)
первомайский район
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происшествия, владивосток, русский (остров), первомайский район , мегафон, мтс, вымпелком
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), Первомайский район , Мегафон, МТС, ВымпелКом
На острове Попова во Владивостоке ветер повалил вышку сотовой связи

На острове Попова во Владивостоке штормовой ветер повалил вышку сотовой связи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи
Мачта базовой станции сотовой связи - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мачта базовой станции сотовой связи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовой ветер повалил вышку сотовой связи на обитаемом острове Попова во Владивостоке, мобильная связь на территории работает с перебоями, специалисты решают вопрос восстановления сооружения, сообщили журналистам в мэрии Владивостока.
"Упала вышка, которую использовали операторы "Мегафон", "МТС", "Вымпелком" и "Теле2". Сама вышка в федеральной собственности, специалисты уже занимаются решением вопроса ее восстановления. Мобильная связь на острове есть местами", - сообщил журналистам представитель мэрии Владивостока.
Остров Попова – обитаемый остров в заливе Петра Великого в 20 километрах от Владивостока, одноименный поселок административно входит в его состав, относится к Первомайскому району. По данным Всероссийской переписи населения 2023 года, на острове проживает 522 человека.
По информации Примгидромета, в понедельник во Владивостоке отмечаются ураганные порывы ветра. По данным синоптиков, на острове Русский, который граничит с островом Попова, порывы достигают 28,5 метра в секунду, на материковой части Владивостока отмечаются порывы ветра скоростью в 26 метров в секунду.
В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует порывистый ветер.
Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявили, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк.
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ПроисшествияВладивостокРусский (остров)Первомайский районМегафонМТСВымпелКом
 
 
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