На острове Попова во Владивостоке ветер повалил вышку сотовой связи
На острове Попова во Владивостоке штормовой ветер повалил вышку сотовой связи
Мачта базовой станции сотовой связи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовой ветер повалил вышку сотовой связи на обитаемом острове Попова во Владивостоке, мобильная связь на территории работает с перебоями, специалисты решают вопрос восстановления сооружения, сообщили журналистам в мэрии Владивостока.
Остров Попова – обитаемый остров в заливе Петра Великого в 20 километрах от Владивостока, одноименный поселок административно входит в его состав, относится к Первомайскому району. По данным Всероссийской переписи населения 2023 года, на острове проживает 522 человека.
По информации Примгидромета, в понедельник во Владивостоке отмечаются ураганные порывы ветра. По данным синоптиков, на острове Русский, который граничит с островом Попова, порывы достигают 28,5 метра в секунду, на материковой части Владивостока отмечаются порывы ветра скоростью в 26 метров в секунду.
В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует порывистый ветер.
Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявили, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк.