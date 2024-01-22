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В Кировской области введут новые выплаты врачам

В Кировской области введут новые выплаты врачам - РИА Новости, 22.01.2024

В Кировской области введут новые выплаты врачам

Новые стимулирующие выплаты для врачей планируется ввести в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:11

2024-01-22T13:11

2024-01-22T13:11

кировская область

общество

здоровье - общество

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Новые стимулирующие выплаты для врачей планируется ввести в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в ходе еженедельного совещания рассказал о путях решения кадровых вопросов в сфере здравоохранения. "В этом году необходимо ввести стимулирующие выплаты врачам-специалистам государственных поликлиник. Предлагается предоставлять ежеквартально дополнительную выплату в 150 тысяч рублей врачам 14 узких специальностей, которые работают исключительно в государственной системе здравоохранения. Это поможет врачам сделать выбор в пользу государственной медицины, без совместительства в частных клиниках. Значит, пациентам будет легче попасть на прием к нужному доктору", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Соколова. Меры поддержки запланированы и для самого массового сегмента здравоохранения — участковых педиатров и участковых терапевтов. "Планируем ввести меры поддержки ординаторам кировского медуниверситета, пожелавшим работать в районах области в первичном звене. Обсуждаем введение доплаты к заработной плате в размере 50 тысяч рублей при работе на полную ставку не менее 1 месяца. Это позволит снизить дефицит кадров в региональном здравоохранении", - подчеркнул губернатор Кировской области.

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кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, кировская область, александр соколов