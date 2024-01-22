https://ria.ru/20240122/vybory-1922808692.html

В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области

В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области - РИА Новости, 22.01.2024

В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила журналистам, по каким документам жители региона могут принять участие в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:13

2024-01-22T17:13

2024-01-22T17:17

выборы президента россии — 2024

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украина

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ГЕНИЧЕСК/МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила журналистам, по каким документам жители региона могут принять участие в голосовании на выборах президента России, в частности, это даже может быть украинский паспорт. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦИК РФ, в декабре комиссией было принято постановление о том, что новые регионы РФ сами решают, какие документы могут быть предъявлены для голосования на президентских выборах. "Помимо документа, который закреплен в федеральном законе, а именно паспорта гражданина РФ, были определены следующие документы: бумажный паспорт Украины, (украинский – ред.) ID паспорт без приложения, ID паспорт с приложением, а также любой иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченными органами власти РФ и уполномоченными органами власти Украины до 30 сентября 2022 года", - заявила Захарова журналистам. Руководитель областного избиркома отметила, что в случае предоставления документа, в котором не будет отметки о месте регистрации гражданина, необходимо будет вместе с таким документом принести иной другой документ, подтверждающий факт регистрации на территории Херсонской области. "Это может быть домовая книга, выписка из домовой книги, либо же адресная справка, выданная полномочными органами. То есть в любом случае гражданин, который придет на избирательный участок, должен будет не только подать документ, который будет удостоверять его как гражданина, но также документ, который будет подтверждать факт регистрации на территории Херсонской области", - сказала Захарова. Если же такого сопутствующего документа не будет, то гражданин проголосовать не сможет. В прифронтовых районах Херсонской области выборы президента России пройдут в режиме досрочного голосования.

https://ria.ru/20240117/vybory-1921937757.html

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россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , украина, политика