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В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области - РИА Новости, 22.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:13 22.01.2024 (обновлено: 17:17 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/vybory-1922808692.html
В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области
В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области - РИА Новости, 22.01.2024
В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области
Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила журналистам, по каким документам жители региона могут принять участие в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:13
2024-01-22T17:17
выборы президента россии — 2024
россия
херсонская область
украина
политика
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ГЕНИЧЕСК/МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила журналистам, по каким документам жители региона могут принять участие в голосовании на выборах президента России, в частности, это даже может быть украинский паспорт. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦИК РФ, в декабре комиссией было принято постановление о том, что новые регионы РФ сами решают, какие документы могут быть предъявлены для голосования на президентских выборах. "Помимо документа, который закреплен в федеральном законе, а именно паспорта гражданина РФ, были определены следующие документы: бумажный паспорт Украины, (украинский – ред.) ID паспорт без приложения, ID паспорт с приложением, а также любой иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченными органами власти РФ и уполномоченными органами власти Украины до 30 сентября 2022 года", - заявила Захарова журналистам. Руководитель областного избиркома отметила, что в случае предоставления документа, в котором не будет отметки о месте регистрации гражданина, необходимо будет вместе с таким документом принести иной другой документ, подтверждающий факт регистрации на территории Херсонской области. "Это может быть домовая книга, выписка из домовой книги, либо же адресная справка, выданная полномочными органами. То есть в любом случае гражданин, который придет на избирательный участок, должен будет не только подать документ, который будет удостоверять его как гражданина, но также документ, который будет подтверждать факт регистрации на территории Херсонской области", - сказала Захарова. Если же такого сопутствующего документа не будет, то гражданин проголосовать не сможет. В прифронтовых районах Херсонской области выборы президента России пройдут в режиме досрочного голосования.
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россия, херсонская область , украина, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Херсонская область , Украина, Политика
В ЦИК рассказали, как смогут проголосовать жители Херсонской области

На выборах в Херсонской области можно будет голосовать по паспорту Украины

© РИА НовостиИзбирательный штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в Геническе Херсонской области. Кадр видео
Избирательный штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в Геническе Херсонской области. Кадр видео
© РИА Новости
Избирательный штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в Геническе Херсонской области. Кадр видео. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК/МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила журналистам, по каким документам жители региона могут принять участие в голосовании на выборах президента России, в частности, это даже может быть украинский паспорт.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦИК РФ, в декабре комиссией было принято постановление о том, что новые регионы РФ сами решают, какие документы могут быть предъявлены для голосования на президентских выборах.
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"Помимо документа, который закреплен в федеральном законе, а именно паспорта гражданина РФ, были определены следующие документы: бумажный паспорт Украины, (украинский – ред.) ID паспорт без приложения, ID паспорт с приложением, а также любой иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченными органами власти РФ и уполномоченными органами власти Украины до 30 сентября 2022 года", - заявила Захарова журналистам.
Руководитель областного избиркома отметила, что в случае предоставления документа, в котором не будет отметки о месте регистрации гражданина, необходимо будет вместе с таким документом принести иной другой документ, подтверждающий факт регистрации на территории Херсонской области.
"Это может быть домовая книга, выписка из домовой книги, либо же адресная справка, выданная полномочными органами. То есть в любом случае гражданин, который придет на избирательный участок, должен будет не только подать документ, который будет удостоверять его как гражданина, но также документ, который будет подтверждать факт регистрации на территории Херсонской области", - сказала Захарова.
Если же такого сопутствующего документа не будет, то гражданин проголосовать не сможет. В прифронтовых районах Херсонской области выборы президента России пройдут в режиме досрочного голосования.
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Выборы президента России — 2024РоссияХерсонская областьУкраинаПолитика
 
 
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